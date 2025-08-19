Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на брифинг Владимира Зеленского в Вашингтоне.

Сколько территорий Украины оккупировано?

Украинский лидер отметил, что в Белом доме был действительно теплый, хороший и предметный разговор. В то же время заметил, что "немного спорил насчет процентов". Речь идет о части территории, которую временно оккупировала Россия. При обсуждении этого вопроса Владимир Зеленский использовал географические карты.

Очень важно понимать, что некоторые части нашего государства, например, часть Востока и Крым, – были оккупированы не из-за того, что одна армия давит на другую, и другая шагает назад. В Крыму не было массовых боевых действий. Поэтому нельзя говорить, что такая большая часть страны оккупирована из-за того, что у россиян сильная армия,

– подчеркнул президент.

Констатировал, что такие моменты очень важны. Зеленский объяснил, мол, не для того, чтобы кого-то обвинить, а для того, чтобы президент США понимал, каковы реальные продвижения оккупантов и какова сила украинской армии.

Например, есть четкие цифры... что за тысячу дней до 1% нашей территории было оккупировано россиянами. Люди думают 20% или 18%, а речь идет о менее чем 1%. Это немного меняет фокус. Для нас фокус – на правду и на реальность. Но это меняет баланс того, какая сила у российской армии, и какая сила в украинской армии,

– заявил Зеленский.

В то же время президент отметил, что впервые имел возможность говорить о таких вещах с Дональдом Трампом и его командой на таком уровне, объясняя ситуацию в деталях.

Не читая на бумажках, а очень хорошо разбираясь в каждом нашем квадратном километре, залитом, извините, кровью наших бойцов. И для меня это очень чувствительный момент. Мне кажется, что президент (Трамп, – 24 Канал) услышал и видел это,

– сказал украинский лидер.

Также Зеленский ответил, выдвигались ли какие-то неприемлемые предложения во время переговоров. Заметил, что это дискуссия, диалог с партнерами.

"У каждого из нас есть своя работа. Неприемлемых решений не произошло. Я думаю, что каждый из нас сделал свою работу", – сказал президент.

