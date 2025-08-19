Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на брифінг Володимира Зеленського у Вашингтоні.

Скільки територій України окуповано?

Український лідер зазначив, що в Білому домі була справді тепла, хороша та предметна розмова. Водночас зауважив, що "трішки сперечався щодо відсотків". Йдеться про частину території, яку тимчасово окупувала Росія. Під час обговорення цього питання Володимир Зеленський використовував географічні карти.

Дуже важливо розуміти, що деякі частини нашої держави, наприклад, частина Сходу і Крим, – були окуповані не через те, що одна армія тисне на іншу, й інша крокує назад. У Криму не було масових бойових дій. Тому не можна казати, що така велика частина країни окупована через те, що у росіян сильна армія,

– підкреслив президент.

Констатував, що такі моменти дуже важливі. Зеленський пояснив, мовляв, не для того, щоб когось звинуватити, а для того, щоб президент США розумів, якими є реальні просування окупантів і якою є сила української армії.

Наприклад, є чіткі цифри… що за тисячу днів до 1% нашої території було окуповано росіянами. Люди думають 20% чи 18%, а йдеться про менше ніж 1%. Це трішки змінює фокус. Для нас фокус – на правду і на реальність. Але це змінює баланс того, яка сила у російської армії, і яка сила в українській армії,

– заявив Зеленський.

Водночас президент зазначив, що вперше мав можливість говорити про такі речі з Дональдом Трампом і його командою на такому рівні, пояснюючи ситуацію в деталях.

Не читаючи на папірцях, а дуже добре розбираючись в кожному нашому квадратному кілометрі, залитому, вибачте, кров'ю наших бійців. І для мене це дуже чутливий момент. Мені здається, що президент (Трамп, – 24 Канал) почув і бачив це,

– сказав український лідер.

Також Зеленський відповів, чи висувалися якісь неприйнятні пропозиції під час переговорів. Зауважив, що це дискусія, діалог з партнерами.

"У кожного з нас є своя робота. Неприйнятних рішень не відбулося. Я думаю, що кожен із нас зробив свою роботу", – сказав президент.

