Это не значит, что нужно опускать руки, – Зеленский назвал то, чего не хватает Украине в войне

Полномасштабная война длится уже более 21 месяца. Владимир Зеленский назвал то, чего не хватает Украине сейчас.

Президент в интервью AP назвал то, чего не хватает, чтобы мы быстрее добились желаемых результатов. В то же время Зеленский подчеркнул, что агрессор не дождется, чтобы Украина сдалась, пишет 24 Канал.

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"Россия этого не дождется"

Что касается шагов на земле, мощности у нас не хватает, чтобы быть быстрее, чтобы добиться желаемых результатов быстрее. Но это не говорит о том, что мы должны опустить руки, что мы должны сдаться. Россия этого не дождется,

– подчеркнул украинский лидер.

Глава государства подчеркнул, что мы уверены в своих действиях. Украинцы борются за свое.

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Новая фаза войны в Украине

С началом зимы Украина вступила в новую фазу полномасштабной войны Вести военные действия в холодное время сложно и изнурительно. Кроме того, следует понимать, что война продолжается не только на поле боя, но и в городах.

Зеленский подчеркнул, что зимняя война – это тяжело.

"Морозные температуры и бесплодные поля оставляют солдат незащищенными. И есть новая угроза широкомасштабных российских воздушных нападений на города, целью которых является энергетическая инфраструктура и гражданское население", – отметил глава государства.

Также президент сказал, что Украина не получила всего необходимого оружия от союзников для контрнаступления, а ограничения в размере его военной силы препятствовали быстрому продвижению.

В то же время, Зеленский подчеркнул, что за последние несколько месяцев были положительные моменты. Украине удалось добиться постепенных территориальных достижений в борьбе против лучше вооруженного и укрепленного агрессора.

Украина обязательно победит в полномасштабной войне, которую развязала Россия. Чтобы приблизить этот день, нужно помогать нашим защитникам и защитницам. Донатьте, делайте все, что можете и даже больше. Вместе победим!