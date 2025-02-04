Зеленский заявил, что открыт к выборам в Украине

Во время интервью Пирсу Моргану Владимир Зеленский высказался о проведении выборов в Украине. Тезис о "нелегитимности Зеленского" и немедленном проведении выборов продвигают россияне.

Кроме этой темы журналист спросил о том, как бы чувствовал себя Зеленский, если бы сидел напротив Путина во время переговоров. Президент ответил: готов к такому разговору, хотя и считает Путина врагом.

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Зеленский предостерег от немедленной отмены военного положения

Он отметил, что во время войны выборы невозможны. И дело даже не только в юридических тонкостях, но и в "очень человеческих вещах".

Относительно моей легитимности. Меня выбрали 73% населения моей страны. 73%. Вы знаете, я всегда говорил, что я открыт к любым выборам. Да, во время войны не может быть выборов, законодательство должно быть изменено, Конституция и тому подобное. Есть большие вызовы, но есть не юридические, а очень человеческие вещи,

– сказал Зеленский.

Они касаются того, как военные могут проголосовать на открепительных удостоверениях, как провести выборы на оккупированных территориях, где находятся миллионы людей. За рубежом из-за войны находятся 8 миллионов украинцев, которые также должны выбрать главу государства. Все эти вопросы беспокоят украинцев.

"Бесспорно, война закончится, закончится горячая фаза войны и тогда, когда закончится военное положение, тогда, безусловно, будут назначены выборы. Это нужно. Мы защищаем демократию, поэтому это нужно", – высказал свою позицию президент.

И добавил: если отменить военное положение сейчас – это станет тем, чего хочет Путин. Солдаты вернутся домой, и некому будет защищать государство.

"Какие гарантии безопасности имеет Украина, что Россия не придет снова с оккупацией? Они придут! Без гарантий безопасности это невозможно. Поэтому нам нужны ответы на эти вопросы", – завершил Зеленский.

Напомним, в Сухопутных войсках объяснили разницу между военным положением и состоянием войны. "Украина не объявляла войну, поэтому мобилизация незаконна" – еще один тезис российских "юристов". В ВСУ этот миф развенчали.