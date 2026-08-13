"Люди очень стойкие, но они устали": Зеленский о жизни украинцев в условиях постоянных атак

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинцы по-прежнему сохраняют стойкость, несмотря на регулярные российские удары, однако постоянные атаки все сильнее изматывают людей. По его словам, воздушные тревоги и массированные обстрелы стали неотъемлемой частью жизни миллионов украинцев.

Об этом глава страны рассказал в интервью CNN.

Что рассказал Зеленский о жизни украинцев в условиях войны?

По словам Зеленского, российские войска продолжают совершать атаки на Украину практически каждую ночь. Кроме того, в течение месяца происходит несколько массированных ударов, после которых людям приходится возвращаться к обычной жизни, несмотря на пережитые обстрелы.

Каждую ночь у нас атаки, и четыре-пять раз в месяц – массированные удары. Люди пытаются жить после этих ужасных ночей. Они очень героичны, очень стойкие. Но они устали, это понятно,

– сказал президент.

Зеленский также подчеркнул рост интенсивности российских баллистических атак. По его словам, Россия ежемесячно запускает примерно в два раза больше баллистических ракет, чем раньше, тогда как у Украины в этом году в 2,5 раза меньше ракет-перехватчиков для систем Patriot, чем в 2025 году.

Президент отметил, что из-за постоянных ударов особенно остро стоит вопрос об усилении украинской противовоздушной обороны. По его словам, 5% от нынешних запасов ракет-перехватчиков США могли бы помочь Украине пережить зиму и спасти жизни людей, а 10% – позволили бы остановить все российские баллистические атаки.

Зеленский добавил, что продолжает переговоры с союзниками о получении дополнительных ракет для Patriot. В то же время вопрос о возможном производстве таких ракет в Украине по американской лицензии до сих пор остается нерешенным.

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что Украина подготовила новые предложения по возобновлению мирного процесса и ожидает от США более активного участия. Президент подчеркнул, что Киев не согласится на территориальные уступки без надежных гарантий безопасности, а также предупредил о возможной угрозе со стороны России для стран Балтии.