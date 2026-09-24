"Анкориджские договоренности" уже неактуальны: Зеленский заявил об изменении позиций в переговорах

Так называемые "Анкориджские договоренности", что предусматривали требования России о признании аннексии украинских территорий, полностью выпали из переговорного процесса. Главным фактором этого изменения стали стойкость Вооруженных сил Украины на фронте и эффективная позиция дипломатической команды США.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время встречи с украинской общиной в Нью-Йорке, где и оценил текущее состояние дипломатических консультаций.

Как изменились позиции в диалоге?

По словам президента, требования страны-агрессора о нейтралитете Украины и признании суверенитета России над оккупированными регионами полностью утратили актуальность.

Глава государства подчеркнул, что кремлевская концепция "3 + 2" больше не рассматривается участниками переговорного процесса.

На мой взгляд, что произошло в отношении нейтралитета Украины и анкориджских договоренностей "3 + 2", – от всего этого отошел переговорный процесс. И здесь свою роль сыграла команда США,

– заявил Владимир Зеленский.

Ситуация на поле боя определяет дипломатию

Решающим фактором в снятии с повестки дня требований Кремля стали действия Сил обороны Украины. Зеленский подчеркнул, что стойкость ВСУ делает невозможными ультиматумы со стороны Москвы.

Российские войска несут значительные потери при попытках продвижения. Оккупанты платят тысячами человеческих жизней за любые тактические действия, что лишает их весомых аргументов на дипломатической арене.

На поле боя мы сегодня контролируем ситуацию. Нам тяжело, но каких-либо глобальных прорывов у "русских" нет, а там, где они есть, они обходятся России очень дорого, и эта цена измеряется людьми – сотнями, тысячами,

– подчеркнул президент Украины.

Намерения Кремля и дальнейшие переговоры

В то же время украинский лидер предостерег от иллюзий относительно смены стратегических целей России. Владимир Путин по-прежнему стремится к полному подчинению Украины, а не лишь к ограниченным территориальным завоеваниям.

Но тем не менее, у нас нет иллюзий, что он хочет захвата, оккупации нашего государства в том или ином виде, чтобы Украина стала частью его государства,

– отметил Зеленский.

Как уже сообщалось на нашем сайте, Путину нужны не отдельные территории, а уничтожение украинской государственности.

Кроме того, ранее мы сообщали, что в ходе консультаций в США украинская сторона выдвинула предложение об энергетическом перемирии для защиты гражданской инфраструктуры.