Про це президент України Володимир Зеленський сказав під час зустрічі з українською громадою у Нью-Йорку, де й оцінив поточний стан дипломатичних консультацій.

Як змінилися позиції в діалозі?

За словами президента, вимоги країни-агресорки щодо нейтралітету України та визнання суверенітету Росії над окупованими регіонами повністю втратили актуальність.

Глава держави підкреслив, що кремлівська концепція "3 + 2" більше не розглядається учасниками переговорного процесу.

На мій погляд, те, що відбулося щодо нейтральності України та анкориджських домовленостей "3 + 2", то від цього всього перемовний процес відійшов. І тут зіграла роль команда США,

– висловився Володимир Зеленський.

Ситуація на полі бою визначає дипломатію

Вирішальним чинником у знятті з порядку денного вимог Кремля стали дії Силами оборони України. Зеленський наголосив, що стійкість ЗСУ унеможливлює ультиматуми з боку Москви.

Російські війська зазнають значних втрат під час спроб просування. Окупанти платять тисячами людських життів за будь-які тактичні дії, що позбавляє їх сильних аргументів на дипломатичній арені.

На полі бою ми сьогодні контролюємо ситуацію. Нам важко, але просувань якихось глобальних у "рускіх" немає, а там, де вони є, вони коштують Росії дуже дорого, і вартість ця в людях – в сотнях, в тисячах,

– підкреслив президент України.

Наміри Кремля та подальші переговори

Водночас український лідер застеріг від ілюзій щодо зміщення стратегічних цілей Росії. Володимир Путін досі прагне повного підкорення України, а не лише обмежених територіальних здобутків.

Але тим не менш, у нас ілюзії немає, що він хоче захоплення, окупації нашої держави в тому чи іншому вигляді, щоб Україна була частиною його держави,

– зауважив Зеленський.

Як уже повідомлялося на нашому сайті, Путіну потрібні не окремі території, а знищення української державності.

Крім того, раніше ми розповідали, що під час консультацій у США українська сторона висунула пропозицію щодо енергетичного перемир'я для захисту цивільної інфраструктури.