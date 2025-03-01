Зеленский объяснил, что спровоцировало спор на встрече с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал словесную перепалку, которая произошла во время его встречи с главой Белого дома Дональдом Трампом.

Об этом Зеленский заявил во время интервью американскому каналу Fox News.

По его словам, ее спровоцировали "рассказы о том, что Украина уже разрушена, солдаты сбежали, миллионы погибли, а президент - диктатор".

"Я не хочу потерять США как нашего большого партнера. Я говорил: "Пожалуйста, будьте осторожны с цифрами". У нас нет миллионных потерь. Нет территорий - это чей-то дом".

В то же время он выразил уверенность, что их отношения с Трампом могут быть спасены. По словам Зеленского, это больше, чем отношения президентов - это историческая связь между украинцами и американцами.