Зеленский объяснил, есть ли у Украины опция вообще не подписывать соглашение с США

Президент Владимир Зеленский объяснил, чего Украина ждет от соглашения о полезных ископаемых с США. Он ответил, можно ли его вообще не подписывать.

Он подчеркнул, что партнерские соглашения должны предусматривать взаимную выгоду. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-конференцию Зеленского в рамках форума "Украина. Год 2025".

Смотрите также Я хочу понимания, – Зеленский рассказал, каких действий Трампа ждет

Может ли Украина не подписывать соглашение с США

У стратегических партнеров должно быть желание подписывать соглашение. Соглашение должно США показать, что они не просто дают деньги Украине, что это может поднять экономику, и что это может быть гарантиями безопасности,

– подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что помощь от США не останавливалась, как и двухпартийная поддержка. Впрочем, новой помощи не объявляли.

Зеленский заявил, что Украина не против обсудить с США то, как она будет отдавать долг за помощь в будущем.

Он добавил, что соглашение, возможно, придется ратифицировать через украинский парламент. В частности об этом он говорил вице-президенту США Джей Ди Вэнсу.

Владимир Зеленский подытожил, что соглашение является выгодным тогда, когда счастливы в ней двое, а не только одна из сторон.