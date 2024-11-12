Зеленский объяснил, как будет происходить перевод военных

Правительство приняло постановление для прозрачного механизма перевода воинов между частями Вооруженных Сил. Владимир Зеленский заявил, что технически функционал готов.

24 Канал пишет со ссылкой на обращение Владимира Зеленского, что есть решение для многих наших воинов, которые хотят перевестись в другое подразделение в Вооруженных Силах Украины. Ведь Кабмин утвердил постановление.

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Что известно о переводе военных

Технически функционал готов. Министерство обороны определит, как будет стартовать система. Все должно работать через Армию+ – никакой бюрократии. И должен быть четкий ответ на каждый рапорт. Министерство обороны должно объяснить обществу все детали – что на первом, тестовом, этапе, что после полного запуска,

– заявил Зеленский.

Президент объяснил, что теперь:

все решения военных командиров по рапортам будут мониториться , чтобы не было необоснованных отказов;

, чтобы не было необоснованных отказов; алгоритм реагирования на рапорт определен;

система должна заработать именно так, как мы об этом говорили с ребятами на передовой и представителями гражданского общества.

Владимир Зеленский добавил, что поручил Минобороны и Генштабу доложить, как распространить эту возможность на все Силы обороны и безопасности, в частности на Нацгвардию и пограничников. Ведь все наши воины заслуживают одинакового уважения.

Ранее президент объяснял, что переводы будут осуществляться через приложение Армия+ с 15 ноября.