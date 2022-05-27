Зеленский объяснил, какие угрозы создает безнаказанность ядерного шантажа России

Россия угрожает Украине и миру ядерным оружием, а российские государственные пропагандисты открыто говорят о применении оружия массового поражения.

О больших рисках применения ядерного оружия и последствии безнаказанного шантажа рассказал Президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к политикам и народу Индонезии в индонезийском аналитическом центре Foreign Policy Community of Indonesia, передает 24 канал.

В рамках возможного, – в ООН высказались о перспективах ядерного конфликта в Украине

По словам Зеленского, из-за угроз Кремля мировые политики готовятся к возможности применения страной-агрессором тактического ядерного, химического и биологического оружия.

Последствия ядерного шантажа

Шантаж, к которому прибегает Россия, и безнаказанность ее угроз опасны для всего мира.

Прежде всего это может привести к изменению отношения разных государств к оружию массового поражения. Если Россия безнаказанно прибегает к ядерному шантажу, то разным силам в мире может казаться логичным, чтобы и для себя обрести ядерное оружие,

– объяснил Зеленский.

Он напомнил, что Украина внесла наибольший вклад в ядерное вооружение, отдав в 90-е годы третий по мощности ядерный арсенал.

Трудно поверить в идею ядерного разоружения

Теперь же Россия вопреки своим документально зафиксированным обязательствам обеспечить Украине безопасность после отказа нашего государства от ядерного статуса, начала и продолжает вести против Украины захватническую колонизаторскую войну.

При этом (Россия – 24 канал) угрожает ядерным оружием. Кто после этого может поверить в идею ядерного разоружения? И как после этого надежно обеспечить долгосрочную безопасность тем регионам, которые выбирают для себя безъядерный статус?

– объяснил глава государства.

Зеленский заметил, что еще полгода назад было невозможно представить, что такие вопросы остро появятся сегодня, в 2022 году. Но эти вопросы сейчас – только одно из последствий агрессивной политики России.

Напомним, что российская пропаганда долгое время обвиняла Украину и Запад в угрозах применения оружия. Однако именно президент России Владимир Путин в конце февраля приказал привести в боевую готовность ядерное оружие.

Впоследствии Путин угрожал применить ядерное оружие, если Запад вмешается в войну в Украине. Впоследствии в начале мая пропагандист Дмитрий Киселев пригрозил, что Кремль может уничтожить Великобританию .

Президент США Джо Байден заявил , что угрозы Кремля использовать ядерное оружие являются признаком отчаяния Путина и свидетельствуют о провале его плана в войне против Украины. Также Байден неоднократно отмечал, что применение химического или ядерного оружия будет иметь очень серьезные последствия для России.

В среду, 25 мая, в Совбезе Организации Объединенных Наций заявили , что угроза ядерного конфликта снова стала реальной. Генсек ООН Антониу Гутерреш признал, что последствия войны в Украине будут глобальными. Также он отметил, что нужно предотвращать начало вооруженных конфликтов и разрешать их мирно.

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