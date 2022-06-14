Зеленский объяснил, пошла ли бы Украина на обстрелы целей в России, если бы имела такую возможность

Безумное мастерство и героизм воинов ВСУ шокировали весь мир. Теперь наши партнеры начинают бояться, чтобы Украина в контрнаступлении не дошла до Кремля. Наши воины – не захватчики, поэтому такие опасения безосновательны.

Партнеры Украины не спешат с предоставлением ВСУ мощного оружия с большой дальностью поражения. Они очень боятся, что Украина атакует территорию России, хотя нападать на другую страну – это болезненное желание исключительно россиян.

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Украина не собирается обстреливать гражданских на территории России

Президент Украины Владимир Зеленский пообщался с журналистами из Дании. Один из вопросов, который прозвучал – это предоставление Украине тяжелого и высокоточного оружия, которое может поражать цели на расстоянии более 100 километров.

ВСУ очень нуждаются в увеличении огневой мощи, ведь прямо сейчас преимущество врага очень велико. Наши партнеры медлят, ведь боятся, что наши герои будут поражать цели на территории России, и та будет обвинять Запад в нападении.

Глава государства подчеркнул, что нападать на другую страну могут только россияне. В ВСУ стоит только одна задача – умерить наступление врага и восстановить территориальную целостность и суверенитет Украины.

Мы не террористы, чтобы обстреливать гражданские кварталы. Нам нужно это оружие только для того, чтобы вернуть наши территории. Для нас наши герои – это живые люди, и мы не собираемся бросать их под огонь, а хотим, чтобы они вернулись домой. Поэтому нам нужно тяжелое оружие, чтобы вернуть свои земли,

– подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что ВСУ действуют на территории Украины, которая оккупирована российскими войсками. Наши воины защищают только свою землю и не собираются переходить границу России или поражать цели на территории другой страны.

Военная поддержка Украины: последние новости

Вскоре состоится встреча партнеров Украины "Рамштайн-3". Как ожидают ВСУ, после нее процесс активного предоставления тяжелого оружия Украине сдвинется с мертвой точки, и нашим героям удастся переломить ход битвы за Донбасс и на Юге Украины.

Глава Пентагона Ллойд Остин сообщил о том, что США и союзники готовы предоставить ВСУ все необходимое оружие, которое необходимо для эффективного противодействия оккупантам.

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