Зеленский объяснил позицию Украины по вопросу языка и религии в мирном плане
- Зеленский заявил, что Украина ссылается на правила ЕС в вопросах мирного плана по религии и языку, поскольку планирует стать членом Евросоюза.
Владимир Зеленский заявил, что Украина аргументированно ссылается на правила Европейского Союза в пунктах мирного плана, касающихся вопроса религии и языка. Он объяснил это тем, что в будущем государство планирует стать членом ЕС.
Такое заявление президент сделал, отвечая на вопросы журналистов. Об этом сообщает 24 Канал.
Что сказал Зеленский о религии и языке в Украине?
По словам украинского президента, в мирном плане Украина абсолютно аргументированно ссылается на правила и законы Европейского Союза, потому что она является будущим членом ЕС.
Именно в таком формате все обсуждают, включая вопросы языка и веры.
Какие еще заявления сделал Зеленский?
Ранее Зеленский заявил, что планирует обсудить с Дональдом Трампом гарантии безопасности для Украины, военное измерение и план восстановления.
Президент заверил, что открыт к диалогу с обществом относительно мирных договоренностей с США. В случае если определенные решения вызовут вопросы или недовольство среди украинцев, власть готова к совместному поиску решений.
Зеленский добавил, что сейчас надо работать над минимизацией несогласованных вопросов в мирных переговорах. В то же время он отметил, что Украина имеет "красные линии", в частности территориальные вопросы и Запорожскую АЭС.