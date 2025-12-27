Такое заявление президент сделал, отвечая на вопросы журналистов. Об этом сообщает 24 Канал.

Что сказал Зеленский о религии и языке в Украине?

По словам украинского президента, в мирном плане Украина абсолютно аргументированно ссылается на правила и законы Европейского Союза, потому что она является будущим членом ЕС.

Именно в таком формате все обсуждают, включая вопросы языка и веры.

