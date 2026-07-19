Онлайн Редакция Вакансии Контакты Игры Гороскоп
24 Канал Новости Украины "Украина должна достигать своих целей": Зеленский анонсировал на завтра важные переговоры
19 июля, 16:38
2
Обновлено - 17:10, 19 июля

"Украина должна достигать своих целей": Зеленский анонсировал на завтра важные переговоры

Анастасия Колесникова

Владимир Зеленский проведет совещание, на котором командующие изложат свое видение завершения войны в Украине. Эта встреча состоится 20 июля.

Во время традиционного вечернего обращения Владимир Зеленский рассказал о предстоящей Ставке.

Что сказал Зеленский о Ставке 20 июля?

Глава государства сообщил, что сегодня продолжил серию совещаний с опытными украинскими военными. Он заслушал от них доклад о ситуации на отдельных направлениях фронта. 

Зеленский заявил, что сейчас важно определить дальнейшую стратегию Украины и активные действия, которые помогут заставить Россию окончить войну на условиях справедливого мира и надежных гарантий безопасности. Для этого он хочет услышать мнение командиров и командующих силами обороны. 

Завтра у меня – ключевые разговоры. Украина должна достигать своих целей, и это будет,
 – подчеркнул президент.

Заметим, что Ставка состоится на фоне гражданских протестов. Тысячи людей в разных городах Украины четвертый день выходят на митинги с требованием вернуть Михаила Федорова на должность министра обороны. Не менее громко звучит и другое требование украинцев – отправить в отставку главнокомандующего Александра Сырского. 

18 июля президент сообщил, что разговаривал с Михаилом Федоровым и Александром Сырским. Политик пообещал, что "решения по армии будут наработаны". 

В Офисе президента отметили, что Зеленский услышал голос протестующих, но ему нужно время для принятия и подготовки соответствующих решений. 

По данным СМИ, президент уже начал искать замену Сырскому. 18 – 19 июля он должен провести собеседования с кандидатами на должность главкома. 

Тем временем Михаилу Федорову могут предложить должность координатора по развитию военных технологий. Он будет отвечать за развитие оборонных инноваций и сотрудничество между государством, оборонной промышленностью и международными партнерами.

Связанные темы:

Михаил Федоров
Александр Сырский
Владимир Зеленский
Новости Украины