"Украина должна достигать своих целей": Зеленский анонсировал на завтра важные переговоры

Владимир Зеленский проведет совещание, на котором командующие изложат свое видение завершения войны в Украине. Эта встреча состоится 20 июля.

Во время традиционного вечернего обращения Владимир Зеленский рассказал о предстоящей Ставке.

Что сказал Зеленский о Ставке 20 июля?

Глава государства сообщил, что сегодня продолжил серию совещаний с опытными украинскими военными. Он заслушал от них доклад о ситуации на отдельных направлениях фронта.

Зеленский заявил, что сейчас важно определить дальнейшую стратегию Украины и активные действия, которые помогут заставить Россию окончить войну на условиях справедливого мира и надежных гарантий безопасности. Для этого он хочет услышать мнение командиров и командующих силами обороны.

Завтра у меня – ключевые разговоры. Украина должна достигать своих целей, и это будет,

– подчеркнул президент.

Заметим, что Ставка состоится на фоне гражданских протестов. Тысячи людей в разных городах Украины четвертый день выходят на митинги с требованием вернуть Михаила Федорова на должность министра обороны. Не менее громко звучит и другое требование украинцев – отправить в отставку главнокомандующего Александра Сырского.

18 июля президент сообщил, что разговаривал с Михаилом Федоровым и Александром Сырским. Политик пообещал, что "решения по армии будут наработаны".

В Офисе президента отметили, что Зеленский услышал голос протестующих, но ему нужно время для принятия и подготовки соответствующих решений.

По данным СМИ, президент уже начал искать замену Сырскому. 18 – 19 июля он должен провести собеседования с кандидатами на должность главкома.

Тем временем Михаилу Федорову могут предложить должность координатора по развитию военных технологий. Он будет отвечать за развитие оборонных инноваций и сотрудничество между государством, оборонной промышленностью и международными партнерами.