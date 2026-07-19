Під час традиційного вечірнього звернення Володимир Зеленський розповів про майбутню Ставку.

Що сказав Зеленський про Ставку 20 липня?

Глава держави повідомив, що сьогодні продовжив серію нарад з досвідченими українськими військовими. Він заслухав від них доповіді про ситуацію на окремих напрямках фронту.

Зеленський заявив, що зараз важливо визначити подальшу стратегію України та активні дії, які допоможуть змусити Росію закінчити війну на умовах справедливого миру й надійних гарантій безпеки. Для цього він хоче почути думку командирів і командувачів Сил оборони.

Завтра у мене – ключові розмови. Україна має досягати своїх цілей, і це буде,

– наголосив президент.

Зауважимо, що Ставка відбудеться на тлі суспільних протестів. Тисячі людей у різних містах України четвертий день поспіль виходять на мітинги з вимогою повернути Михайла Федорова на посаду міністра оборони. Не менш гучно звучить й інша вимога українців – відправити у відставку головнокомандувача Олександра Сирського.

18 липня президент повідомив, що мав розмови з Михайлом Федоровим і Олександром Сирським. Політик пообіцяв, що "рішення по армії будуть напрацьовані".

В Офісі президента зазначили, що Зеленський почув голос протестувальників, але йому потрібен час для ухвалення і підготовки відповідних рішень.

За даними ЗМІ, президент вже почав шукати заміну Сирському. 18 – 19 липня він має провести співбесіди з кандидатами на посаду головкома.