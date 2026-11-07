"Откровенно позорно": Зеленский впервые отреагировал на скандал после новых пленок "Карфагена"

В субботу, 7 ноября, президент Украины прокомментировал новые подробности операции НАБУ и САП Карфаген. Владимир Зеленский утвердил законопроект о возвращении обязательного декларирования для работников СБУ.

Президент анонсировал дальнейшие кадры в ведомстве после скандальных событий недели. Об этом он сообщил в соцсетях.

Что сказал Зеленский?

Украинский лидер отреагировал на появление новых резонансных плёнок операции антикоррупционных органов "Карфаген". Он подчеркнул, что боевая работа подразделения "Альфа" остается образцовой и обеспечивает наибольшее количество поражений российских войск на фронте.

Напомним, что операторы Центра специальных операций "Альфа" СБУ установили рекорд, обезвредив за одну неделю 3198 российских военных. Зеленский сказал, что хотел бы такие результаты от всех составляющих Службы безопасности.

К сожалению, эта неделя принесла совсем другие новости о СБУ – откровенно неприятно, откровенно позорно, совершенно недопустимые вещи,

– написал президент.

Он отметил, что из-за этого уже произошло увольнение в Службе безопасности Украины. Зеленский добавил, что будут приняты и другие кадровые решения.

Глава государства подчеркнул, что расследование должно установить исчерпывающие обстоятельства произошедшего, чтобы заказчики насилия и преступлений понесли наказание. По его словам, для эффективного результата по так называемому "Химпрому" Украина уже ведет диалог с Соединенными Штатами Америки на соответствующем уровне.

Дополнительные меры обусловлены трансграничной активностью этой группировки. Есть информация, что именно этот преступник уже начал свои операции в Польше. И есть информация, которая пытается зайти с синтетическими наркотиками в Германию. Мы передадим всю информацию, которая у нас есть, нашим партнерам,

– отметил Зеленский.

Отдельным шагом для повышения подотчетности спецслужбы стало согласование законодательной инициативы по прозрачности состояния ее работников. Владимир Зеленский призвал Верховную Раду рассмотреть документ без промедлений.

Сегодня же я утвердил законопроект о возвращении декларирования для всех работников СБУ, чтобы их образ жизни и все, что есть, были доступны для проверок и ответственности. Равно как и в других органах, и, кстати, не только правоохранительных. Я прошу парламентариев принять этот закон безотлагательно,

– подчеркнул президент.

Отметим, в пятницу, 6 ноября, ВАКС избрал меру пресечения генералу СБУ Сергею Дуке в виде нахождения под стражей с правом внести залог в размере 65 миллионов гривен. Фигуранта операции НАБУ и САП "Карфагн" подозревают в участии в преступной организации, совершенной с использованием служебного положения.