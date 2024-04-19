"Мы говорим об этом прямо": Зеленский назвал НАТО пять срочных потребностей Украины

Российские войска продолжают активные попытки атак на позиции украинских защитников. Владимир Зеленский во время заседания Совета Украина - НАТО обратился к лидерам Альянса и назвал насущные потребности нашего государства, необходимые для дальнейшего ведения войны.

Владимир Зеленский 19 апреля выступил на срочном заседании Совета Украины – НАТО. Оно касается защиты неба, поставки ПВО, соответствующих систем и ракет. Созыв соответствующего заседания состоялся по запросу Украины.

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Просьба о решимости

Владимир Зеленский заявил, что Украина срочно нуждается в усилении. В частности, сейчас есть насущная необходимость в дополнительных системах противовоздушной обороны Patriot, и решение о поставках необходимо принимать максимально быстро.

Мы говорим об этом прямо – для обороны нам нужно еще семь Patriot или аналогичных ЗРК, и это минимальное количество. Они могут спасти множество жизней и реально изменить ситуацию. У вас есть такие системы. Пожалуйста,

– подчеркнул он.

Украинский президент заметил, что уже достаточно давно звучат разговоры о миллионе артиллерийских снарядов для нашего государства. По его словам, их уже нужно предоставить бойцам на фронте.

В частности, Вооруженные Силы Украины нуждаются в более дальнобойном оружии, речь идет о ракетах и артиллерии, поскольку чем больше такого оружия будет в руках украинских солдат, тем ближе будет мир.

Зеленский также напомнил, что Украине нужна дополнительная авиация. На сегодня существует истребительная коалиция, поэтому нашему государству необходимо достаточное количество самолетов, чтобы реально преодолеть российский воздушный флот.

И пятое – скорость. В этом году нам не терпится принять решение. Прошу вас как можно скорее рассмотреть нашу просьбу о вашей решимости – каждый ее элемент,

– добавил президент.

Страны НАТО решили поставить Украине больше систем ПВО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ожидает новые анонсы о передаче дополнительных систем ПВО для Украины уже в ближайшее время. Он отметил, что страны – члены Альянса имеют такие возможности.

Он отметил, что Альянс пересмотрел имеющиеся системы ПВО и нашел средства защиты для Украины, в том числе Patriots. Впрочем, количество не называют. Об этом он сообщил по результатам заседания Совета Украина – НАТО.

Йенс Столтенберг также говорит, что ожидает новых анонсов о передаче новых систем ПВО для Украины после разговоров с союзниками во время заседания Большой семерки на Капри, поскольку "союзники по НАТО активизируются"

По словам Столтенберга, Украине нужны снаряды калибра 155 миллиметров, высокоточные средства поражения и беспилотники, поэтому союзники должны "достать из хранилищ" это оружие, потому что Альянс должен рисковать и отправлять Украине оружие, которое нужно для защиты НАТО.