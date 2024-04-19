Володимир Зеленський 19 квітня виступив на терміновому засіданні Ради Україна – НАТО. Воно стосується захисту неба, постачання ППО, відповідних систем і ракет. Скликання відповідного засідання відбулося за запитом України.

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Прохання щодо рішучості

Володимир Зеленський заявив, що Україна терміново потребує посилення. Зокрема, наразі є нагальна потреба у додаткових системах протиповітряної оборони Patriot, і рішення щодо поставок необхідно ухвалювати максимально швидко.

Ми говоримо про це прямо – для оборони нам потрібно ще сім Patriot або аналогічних ЗРК, і це мінімальна кількість. Вони можуть врятувати безліч життів і реально змінити ситуацію. У вас є такі системи. Будь ласка,

– наголосив він.

Український президент зауважив, що вже досить давно лунають розмови про мільйон артилерійських снарядів для нашої держави. За його словами, їх вже потрібно надати бійцям на фронті.

Зокрема, Збройні Сили України потребують більше далекобійної зброї, йдеться про ракети та артилерію, оскільки чим більше такої зброї буде в руках українських солдатів, тим ближче буде мир.

Зеленський також нагадав, що Україні потрібна додаткова авіація. На сьогодні існує винищувальна коаліція, тому нашій державі необхідна достатня кількість літаків, аби реально здолати російський повітряний флот.

І п'яте – швидкість. Цього року нам не терпиться ухвалити рішення. Прошу вас якомога швидше розглянути наше прохання про вашу рішучість – кожен її елемент,

– додав президент.

Країни НАТО вирішили поставити Україні більше систем ППО

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що очікує нові анонси щодо передачі додаткових систем ППО для України вже найближчим часом. Він зазначив, що країни – члени Альянсу мають такі можливості.

Він зазначив, що Альянс передивився наявні системи ППО та знайшов засоби захисту для України, у тому числі Patriots. Утім, кількість не називають. Про це він повідомив за результатами засідання Ради Україна – НАТО.

Єнс Столтенберг також каже, що очікує нових анонсів щодо передачі нових систем ППО для України після розмов із союзниками під час засідання Великої сімки на Капрі, оскільки "союзники по НАТО активізуються"

За словами Столтенберга, Україні потрібні снаряди калібру 155 міліметрів, високоточні засоби ураження і безпілотники, тож союзники мають "дістати зі сховищ" цю зброю, бо Альянс має ризикувати й відправляти Україні зброю, яка потрібна для захисту НАТО.