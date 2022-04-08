Зеленский обратился к парламенту Финляндии: рассказал о Краматорске и зверствах в Буче
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к парламенту Финляндии. Глава государства рассказал о зверствах российских военных на территории Украины.
Парламент Финляндии почтил погибших в войне на территории Украины
Зеленский 8-го апреля выступил перед парламентом, правительством и президентами Финляндии, сообщает 24 канал. Он рассказал об обстреле железнодорожного вокзала в Краматорске.
Узнайте больше Это зло, которое не имеет границ, – Зеленский об ударе по вокзалу Краматорска
Российские военные ударили по вокзалу в нашем городе Краматорск. По обычному железнодорожному вокзалу. По обычным людям. Военных там не было. Люди, которые ждали поездов, чтобы выехать на безопасную территорию,
– сказал президент.
Глава государства заявил об уже известно об около 30 погибших и 300 раненых.
Зеленский заявил, что полномасштабная война России против Украины длится 44 день. В целом враг ведет войну против нашего государства восьмой год.
Президент призвал парламент Финляндии почтить погибших минутой молчания.
Россия направляет в Украину террористов
Зеленский во время своего обращения рассказал, что Россия для войны с Украиной ищет военных не только по всей своей территории, но и привозит террористов со всего мира.
Кого мы только не видели среди пленных российских военных. И очень опытных убийц и очень юных мальчиков,
– заметил глава государства.
Президент рассказал, что Россия совершает зверства на территории Украины. В качестве примера он привел расстрел мирных людей на Каховском водохранилище.
Зеленский отметил, что на деоккупированных территориях после России много расстрелянных автомобилей.
"Вы все знаете, что наделали российские военные в нашем городе Буча. Но они делают такие "Бучи" ежедневно. От Краматорска до Мариуполя, от Харькова до Херсона", – рассказал президент.
Президент заявил об угрозе России
Он предупредил, что Россия сделает то же самое с Финляндией, если военные получат такой приказ. По мнению украинского президента, Россия угрожает всем странам, с которыми имеет границу.
Зеленский подчеркнул необходимость жестких санкций, чтобы остановить российскую военную машину. В частности, речь идет об ограничении российских энергоресурсов.
Также глава государства поблагодарил Финляндию за оборонную поддержку, но попросил "проявить еще большее лидерство".
В конце обращения Зеленский призвал Финляндию присоединиться к восстановлению Украины, в частности в сфере образования.
Стоит внимания – Зеленский резко отреагировал на удар по вокзалу в Краматорске: смотрите видео