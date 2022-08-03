Зеленский назвал разницу между россией и террористами и призвал мир пойти на важное решение

россия пыталась долгие годы выдавать себя за "миротворца", хотя под этой маской был террорист. В отличие от террористов, москва еще и не хочет брать ответственность за свои преступления.

О войне в Украине президент Зеленский рассказал во время онлайн-встречи с австралийскими студентами. Послушать главу государства пришли представители 20 вузов.

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россия долгое время скрывалась за маской "миротворца"

Сегодняшняя россия давно потеряла лицо. Это произошло не вчера, позавчера и не на прошлой неделе. В который раз мир увидел, что скрывается под маской "миротворца", которую россия пыталась носить долгие годы,

– объяснил президент.

На самом деле россия и была террористом. Единственная разница между террористами и москвой, что первые берут на себя ответственность за свои преступления. А у кремля нет мужества даже признать то, что делает.

Некоторым странам пора уступить собственным интересам

Сейчас мир стоит перед выбором, отметил Зеленский, который для многих неудобен и неприятен. Человечество уже прошло "161 точку невозвращения за 161 день войны в центре Европы".

Собственные интересы должны уступить интересам планеты, иначе все окажутся под угрозой из-за действий мирового террориста. Любая торговля, бизнес, другие формы сотрудничества с россией несут выгоду одним, а смерть другим,

– подчеркнул Зеленский.

Выбор должен сделать весь мир – и ООН, и Совбез ООН, и Международный комитет Красного Креста, и ЕС, и НАТО, и G7, и G20, и, в частности, США. россия должна быть признана государством-спонсором терроризма, – требует глава государства.

Обращение президента Украины к австралийским студентам / Видео Владимира Зеленского:

Зеленский о войне россии в Украине: последние тезисы

Президент подчеркнул, что у россии нет шансов победить Украину в войне. Своими обстрелами враги пытаются разрушить социальный и производственный потенциал, однако это им не удастся.

россияне пытаются улучшить свои позиции на Юге, однако, уверен Зеленский, это оккупантам не поможет.

Ни один из вражеских ударов не останется без ответа украинских военных.

Глава государства рассказал, что главное для украинцев сейчас сохранять единство. Это касается как обороны, так и дипломатии и политики.

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