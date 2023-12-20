"Дроны – очевидный приоритет государства": главное из обращения Зеленского

Президент Украины 20 декабря выложил традиционное видео. В своем обращении Владимир Зеленский подвел итоги уходящего дня. Читайте дальше основное из обращения главы государства.

Глава государства сделал краткий отчет за день, как он сам отметил. Утром проводил селектор. Во время него военные доложили о ситуации на фронте. В частности, о внутренней ситуации. Был доклад от правоохранителей. Также обсуждали ликвидацию последствий жестоких обстрелов Херсона.

Читайте также Зеленский провел большую пресс-конференцию: главные тезисы

Дроны в приоритете

Также Зеленский заслушал доклад от ГУР о планах оккупантов и нашем противодействии. А еще был доклад от Службы внешней разведки Украины. В нем говорилось о тенденциях приближенного времени, важных украинских операциях, которые готовит наша страна.

Отдельный разговор по поводу дронов – то, что на складах, и то, что нужно на передовой. Логистика будет более быстрой. Работаем и над тем, чтобы эффективность применения дронов, в частности FPV, стала выше по всем направлениям. Это очевидный приоритет государства и вполне конкретный способ сохранять жизнь наших воинов,

– отметил он.

Днем Владимир Зеленский провел много совещаний. В частности, с премьер-министром и министром обороны. Он отметил, что обсуждали очень важный вопрос коммуникации о войне, обороне и фронте.

Доступ на фронт журналистов. Изменения подготовлены – информации о фронте должно быть больше. Благодарен всем, кто понимает важность этого и помогает держать нашу оборону, наши оборонные потребности в фокусе внимания в мире,

– отметил он.

Владимир Зеленский также провел совещание с министром стратегических отраслей промышленности. Он отвечает за координацию работы всей команды, которая занимается системой укрытий, а также их готовностью. По словам президента, в декабре были хорошие результаты.

Вечером президент провел международный разговор. Общался с премьер-министром Новой Зеландии.

Для нас в Украине, для нашей международной позиции, абсолютно важен каждый голос в мире, абсолютно все, кто ценит международное право и готов защищать его. Я поблагодарил Новую Зеландию за неизменную поддержку Украины, за поддержку в разминировании, за поддержку и санкций против России, за работу над продвижением Формулы мира,

– отметил он.

Президент отметил, что сейчас активно работают над организацией следующей встречи в формате советников. Также делают шаг за шагом Формулу мира Формулой мирового большинства.

Владимир Зеленский напоследок выразил благодарность всем тем, кто помогает. В частности, нашим военным, которые ежедневно борются с российскими агрессорами.