Будем и дальше снижать потенциал российской "оборонки", – Зеленский обратился к украинцам

В вечернем обращении Зеленский подчеркнул, что правительство продолжает работать над тем, чтобы получить финансовую помощь от ЕС, а также заручиться мировой поддержкой Формулы мира. Кроме того, глава государства раскрыл детали отдельного доклада ГУР.

Президент Украины вручил сертификаты на квартиры семьям погибших Героев. Также Зеленский рассказал о ряде важных совещаний и их результатах.

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Традиция чествования Героев

Сегодня глава государства передал родным погибших защитников ордена "Золотой Звезды", которыми они были награждены посмертно. Также президент вручил сертификаты на квартиры еще 20 семьям Героев.

Зеленский напомнил, что каждый Герой Украины обязательно получит от государства квартиру. По его словам, за время полномасштабной войны и по сей день уже 362 человека отмечены этим званием. Это воины и Вооруженных сил, и Национальной гвардии, и Национальной полиции, и ГУР, СБУ и других элементов Сил обороны и безопасности.

Финансовая поддержка от ЕС

Украинский лидер провел длительное и содержательное совещание с членами правительства по сотрудничеству с Евросоюзом ради продолжения финансовой поддержки Украины на достаточном уровне на следующие четыре года.

Максимально активно работаем, чтобы гарантировать стабильность нашему государству и устойчивость во всех его институциях, во всех системах и функциях государства. И это будет,

– подчеркнул президент.

Пригласил Гутерриша на встречу по Формуле мира

В этот день Зеленский провел разговор с Генеральным секретарем ООН Гутерришем. Главная тема переговоров – безопасность судоходства в Черном море и укрепление глобальной продовольственной безопасности.

Я пригласил представителя Организации Объединенных Наций на новую встречу советников по реализации Формулы мира. Это встреча, которую мы сейчас готовим. Она будет уже четвертой. И постепенно – шаг за шагом – мы наполняем согласием мирового большинства содержание каждого из десяти пунктов Формулы мира,

– сообщил президент.

ГУР фиксирует ослабление российской "оборонки"

Зеленский отметил, что заслушал отдельный доклад от представителей украинской разведки.

Планы врага, работа российской "оборонки" - есть сигналы по их замедлению. Будем их замедлению еще помогать,

– рассказал президент.

Отдельно глава государства подчеркнул, что предрождественское время – это время для работы и сосредоточенности, время для того, чтобы расслабиться потом.

Харьковщина и Луганщина, Донетчина и Запорожье, Херсонщина и каждый наш регион, где сейчас решается судьба государства. Нашими воинами, всем народом. Максимальное внимание – защите. Максимальные усилия – ради государства. Максимальная энергия – ради того, чтобы Украина могла достигать и достигала своих целей,

–– подчеркнул украинский лидер.