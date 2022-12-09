Там уже давно не осталось живого места, – Зеленский во время обращения вспомнил города Востока

Силы обороны уже 289 дней отражают российские атаки по всем направлениям. Вечером 9 декабря президент Владимир Зеленский записал традиционное обращение к украинцам.

Глава государства рассказал, что сегодня он провел важный разговор с премьером Великобритании. Во время него скоординировали позиции обеих стран в преддверии саммита "Большой семерки", который состоится на следующей неделе.

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Зеленский встретился с Сунаком

Глава государства отметил, что вскоре пройдет фактически итоговый саммит "Группы семи" за этот год. На нем будут определяться приоритеты на следующий.

Готовим максимум возможных нужных решений для наших стран – для Украины и для стран "Большой семерки". Также я поблагодарил господина премьер-министра и все Соединенное Королевство за неизменную поддержку нашего государства,

– заметил президент.

В ходе встречи Зеленский и Сунак обсудили ситуацию на передовой и зимнюю перспективу на поле боя.

"Фронтовая ситуация остается очень тяжелой на ключевых направлениях на Донбассе – Бахмут, Соледар, Марьинка, Кременная... На земле этих районов уже давно не осталось живого места, не поврежденного снарядами и огнем", – добавил президент.

Он подчеркнул, что российские оккупанты фактически разрушили Бахмут – еще один город Донбасса, который российская армия превратила в выжженные руины.

"Я благодарю всех наших героев, всех солдат и командиров, которые держат фронт на этих направлениях, отбивают атаки и наносят врагу ощутимые потери в ответ на тот ад, который зашел в Украину под российским флагом", – заявил Зеленский.

Смотрите обращение Владимира Зеленского

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Президент рассказал об украинской формуле мира

Глава государства рассказал, что сегодня в Киеве состоялась конференция, которая продолжила ряд мероприятий в Украине и Европе на этой и прошлой неделе по наработке решений ради:

справедливости,

привлечения России к ответственности,

поиска форматов освобождения украинцев, которых оккупанты удерживают в плену.

По словам Зеленского, ощущается поддержка и государств, и международных организаций, и правозащитных институций. Он надеется, что в ближайшее время удастся сообщить о конкретных деталях.

"Кстати, с премьер-министром Британии обсудили результаты визита первой леди Украины в Лондон, ее выступление в британском парламенте. От имени нашего государства Елена предложила Соединенному Королевству проявить лидерство именно в вопросе о справедливости – в создании специального трибунала по преступлению агрессии России", – заметил президент.

Это один из пунктов украинской формулы мира и для Зеленского очень важно видеть сейчас в международной коммуникации, что глобальные лидеры действительно услышали мирные предложения нашего государства.

Я напомню, что формула мира это десять пунктов – от ядерной безопасности до восстановления территориальной целостности нашего государства, от энергетической безопасности до возвращения всех содержащихся на территории России военнопленных и депортированных,

– заявил глава государства.

Он добавил, что привлечь мир к конкретной реализации пунктов формулы мира – сейчас одна из ключевых задач для Украины. Мы должны:

вернуть украинский флаг во все города и общины Украины,

обеспечить реальную ответственность государства-террориста за эту войну,

обеспечить безопасность всем поколениям украинцев после завершения этой войны.

"Каждый день героического сопротивления наших сил обороны, всего нашего народа приближает тот день, когда вся Украина наконец-то ощутит победу, победу и мир. Реальный, надежный", – отметил президент.

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Глава государства анонсировал важные мероприятия

Зеленский рассказал, что сегодня он также представил украинское видение шагов к миру на Международном форуме в Стамбуле.

Там сосредоточился на продовольственной безопасности – на украинских инициативах, придающих нашему государству глобальный вес. Это экспортная зерновая инициатива и инициатива Grain from Ukraine – "Зерно из Украины",

– заметил президент.

По его словам, на этих прозрачных и полезных для украинцев, Черноморского региона и всего глобального сообщества примерах наше государство демонстрирует, что вернуть безопасность вполне реально. Главное – решительность.

Глава государства уверен, что находившийся на форуме президент Турции Реджеп Эрдоган услышал позицию Украины.

"Уже готовимся к очень важной следующей неделе – будут весомые международные события. Провел сегодня соответствующие совещания. Верю: будут и весомые решения для нашего государства. Слава каждому и каждой, кто воюет за Украину! Спасибо всем, кто работает ради наших людей! Вечная память всем, кто отдал свою жизнь за независимость! Слава Украине!" – подытожил Зеленский.