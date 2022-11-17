Решение суда в Гааге, украинское зерно, проблемы в энергетике: главное из обращения Зеленского

Силы обороны уже 267 дней борются с нашествием российских оккупантов. Вечером 17 ноября президент Владимир Зеленский записал традиционное обращение к украинцам.

Глава государства рассказал, что 17 ноября получили важные международные результаты. В частности, несмотря на все сложности и манипуляции России, продолжается экспортная зерновая инициатива, сообщает 24 канал.

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Президент рассказал об экспорте украинского зерна

Зеленский отметил, что Украина и дальше будет экспортировать агропродукцию через свои черноморские порты.

Это очень конкретная вещь. То, благодаря чему мир видит значение Украины,

– заявил Зеленский.

По его словам, за время с 1 августа из портов Одессы вышли уже более 450 судов. Общий объем продовольствия составляет 11 миллионов тонн. География – очень широкая:

Марокко,

Алжир,

Ливия,

Тунис,

Египет,

Судан,

Эфиопия,

Сомали,

Кения,

Йемен,

Ливан,

Бангладеш,

Китай,

Индия,

Индонезия,

Турция,

страны ЕС.

"Десяти миллионов людей, прежде всего в странах Африки, спасены от голода, в частности путем поставки в рамках Продовольственной программы ООН из наших портов. Удалось и снизить напряжение на глобальном продовольственном рынке. А это значит, что цены на еду существенно меньше, чем могли бы быть без нашего продовольственного экспорта", – объяснил глава государства.

Он подчеркнул, что Украина сделала все, чтобы расширить эту работу. Президент поблагодарил всех партнеров, которые помогают:

ООН и лично генерального секретаря Гутерриша,

Турцию и лично президента Реджепа Эрдогана.

"Благодарю всех в нашей команде, кто отвечает за это направление. Действительно важный результат", – подчеркнул Зеленский.

В Офисе Президента сегодня состоялось совещание по украинской инициативе Grain from Ukraine. По словам президента, ряд стран согласились присоединиться к ее работе, в частности, Германия, Польша, Бельгия, Япония, Турция и США.

"Но это те, кто уже принял решение. Стран-участниц будет больше. Смысл – очень простой и максимально конкретный. Все страны мира вместе с Украиной могут обеспечить поставки продовольствия для тех в мире, кто больше всего страдает от дефицита пищи. Уже скоро предоставим больше деталей, как это будет работать", – добавил глава государства.

Президент считает, что эта российская агрессия должна привести весь мир к очевидному выводу – никогда больше в мире не должно быть массового голода. Если мир будет работать в единстве, голод будет повержен.

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Зеленский прокомментировал решение суда в Гааге

Президент отметил, что очень важное решение сегодня было принято в Нидерландах.

Есть первый приговор убийцам, уничтожившим малайзийский "Боинг" в небе над Донбассом в 2014 году. Три человека получили пожизненный срок. И обязательно настанет день, когда они начнут отбывать это наказание,

– отметил Зеленский.

По его словам, это решение не просто о трех убийцах. Несмотря на то, что Россия много лгала об этой катастрофе, ключевые факты все равно установили.

"Сейчас осуждены исполнители и обеспечена основа, чтобы осудить виновных и высшего уровня. Тех, кто несет полную личную ответственность за преступление агрессии против Украины – первобытное преступление, которое породило все другие, совершенные ра**стами с 2014 года", – подчеркнул глава государства.

Он добавил, что это то, без чего действительно невозможно обезопасить мир от повторения таких войн, как нападение России на Украину. Очень крепкий фундамент долговременного мира будет тогда, когда:

все убийцы и палачи будут осуждены,

их командиры и политическая "крыша" получат справедливые приговоры,

Кремль возместит все убытки, причиненные российской агрессией.

"Мы имеем все возможности, чтобы это обеспечить. Каждое российское военное преступление, каждый их террористический удар получит свой юридический ответ. Сегодняшнее решение в Гааге это доказывает", – заявил президент.

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Россия продолжает атаковать объекты энергетической инфраструктуры

Зеленский рассказал, что весь день продолжалась ликвидация последствий очередной атаки ракет против Украины. Снова во многих городах были аварийные отключения света в дополнение к плановым, стабилизационным. По состоянию на 22:10 более 10 миллионов украинцев были без электричества. Больше всего в:

Винницкой области,

Одесской области,

Сумской области,

в Киеве.

Энергетики делают все, чтобы нормализовать поставки.

В Днепре десятки человек ранены в результате ракетного удара. Всем оказывается помощь. В Запорожье продолжается разбор завалов жилого дома, уничтоженный российским обстрелом этой ночью. В перечне погибших – 7 человек. К сожалению, это количество может увеличиться,

– добавил президент.

По его словам, только за первую половину дня Силам обороны удалось сбить 6 российских крылатых ракет и 5 "Шахидов". Однако, к сожалению, не все запущенные террористами.

"Снова и снова повторяем партнерам, что только полная защита украинского неба убережет и Украину, и Европу от многих возможных эскалаций российской агрессии и будет точно побуждать Россию к настоящему прекращению войны", - отметил глава государства.

По его мнению, это будет побуждать Кремль к настоящему миру, а не той пропаганде, которая сейчас звучит из Москвы о якобы готовности к переговорам, чтобы выиграть немного времени и собраться с силами для новых ударов.

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Глава государства наградил военных

Зеленский поблагодарил Финляндию и Швецию за решение о новых пакетах оборонной поддержки.

Это очень весомо. Каждое такое решение государств делает их творцами нашей победы и будущего мира,

– заметил президент.

Также он подписал несколько указов о награждении украинских воинов. Государственными наградами отметили 402 военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Всего за время с 24 февраля уже более 32 тысяч украинцев и украинок наградили за храбрость в боях. 4950 из них посмертно.

"Должны всегда помнить, сколько людей отдали свои жизни, чтобы спасти Украину и свободу. Вечная память всем, чьи жизнь унесла российская агрессия! Слава всем, кто одерживает победу для Украины! Я благодарю каждого и каждого, кто помогает нам и работает ради государства! Слава Украине!" – подытожил глава государства.

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