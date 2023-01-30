Дания взяла шефство над Николаевом, – Зеленский рассказал о визитах на Юг Украины

Президент Украины Владимир Зеленский записал традиционное видео обращение 30 января. В частности, он рассказал о командировках в Одессу и Николаев.

Глава государства провел переговоры с делегацией Дании 30 января. Собственно, речь идет о встрече с госпожой Премьер-министром Фредериксен и представителями коалиции партий – министром обороны и иностранных дел Дании.

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Говорили о восстановлении Украины

По словам Зеленского, во время этой встречи речь шла о том, как Дания может помочь Югу нашего государства построить инфраструктуру после российских атак.

Дания взяла свое шефство над Николаевом. В частности, в сферах энергетики, инфраструктуры, социальной сферы и производства. Особенно важно для Николаева восстановления нормального водоснабжения и очистки воды,

– констатировал глава государства.

Кроме того, он отметил, что уже есть соответствующий проект относительно этого с участием Дании и его реализация уже началась.

Полная версия обращения Зеленского за 30 января: смотрите видео

В то же время, украинский лидер рассказал, что вместе с партнерами посетил госпиталь в Николаеве, в котором находятся раненые воины. Он назвал эту больницу примером того, почему модернизация и восстановление инфраструктуры региона очень важны.

Дания поддержала экспорт украинского зерна

Дания поддержала украинскую Черноморскую экспортную инициативу и присоединилась к программе "Зерно из Украины" – Grain from Ukraine.

Тот факт, что мы имеем существенный прогресс в отношении продовольственной безопасности, доказывает, что мы можем достичь прогресса и в других пунктах нашей формулы мира. Сегодня мы обсудили, каким конкретно может быть участие Дании в реализации пунктов формулы мира,

– заявил президент.

Также он поблагодарил страну за оказанную оборонную поддержку, существенное усиление нашей артиллерии и готовность в присоединении к танковой коалиции. Заметим, что Украина и Дания продолжают координировать действия, чтобы ужесточить санкции против России.

Совещания Зеленского с николаевскими и одесскими чиновниками

Зеленский призвал Данию присоединиться к усилиям по защите спортивных структур и международного олимпийского движения от российских представителей.

В обращении презент также упомянул о том, что провел совещания с военным и областным руководством Николаева и Одессы. Во время них речь шла не только о безопасности – хотя, конечно, этот вопрос был первым в повестке дня, – но и о социальном положении в регионах, об имеющихся экономических возможностях у людей.

Кстати, я благодарю всех предпринимателей, всех работодателей Николаева, Одессы, других наших общин, которые, несмотря ни на что, сохраняют рабочие места и платят зарплаты и налоги. Это ваш конкретный и ваш весомый вклад в способность нашего государства защищаться,

– подчеркнул глава государства.

Напоследок он в очередной раз заметил, что "выстоять – это общая задача, которая существует сейчас". Это касается "сил обороны и безопасности, всего нашего государства, бизнеса и каждого и каждого, кто работает ради победы".