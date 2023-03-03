Действительно результативный день – Зеленский о посещении Львова и переговорах с партнерами

Традиционное вечернее обращение к украинцам президент записал из Львова, куда он приехал с рабочим визитом. Собственно, глава государства вспомнил о воинах, стоящих на передовой, и о встрече с президентом Латвии и другими международными партнерами.

Заметим, что о приезде Зеленского во Львов 3 марта не было известно заранее. Вместе с тем, в своем обращении президент констатировал, что этот город на Западе Украины сосредоточил юридическую энергию всех партнеров нашего государства.

Смотрите также "Хлопок" по расписанию: как и почему Россия потеряла контроль над собственным небом

Насыщенный день: для чего все съехались во Львов

Зеленский отметил, что вместе с ним на конференцию во Львов прибыли представители стран Европейского Союза, европейских институций. В частности, еврокомиссар по вопросам юстиции, руководитель Евроюста. А также представители Великобритании, Соединенных Штатов Америки.

Во Львове были генеральные прокуроры и министры юстиции разных стран. Президент Латвии, вице-премьер правительства Нидерландов, министр иностранных дел Эстонии – активные лоббисты справедливости, наши особые гости, и я провел с ними сегодня отдельные переговоры,

– также подчеркнул Зеленский.

Как ни странно, ключевой вопрос всех этих встреч и львовской конференции – привлечение России и ее руководства к ответственности за войну против Украины. Зеленский подчеркнул, что сейчас Киев собирает максимальную поддержку для трибунала для России.

Обращение Зеленского за 3 марта: смотрите видео

Результаты встреч

Отдельно глава государства упомянул о резолюции, которую планируется вынести на голосование в Генассамблее ООН по защите международного права. То есть украинская сторона делает все, чтобы Международный уголовный суд наказал российских преступников и наши правоохранительные органы обеспечили справедливые приговоры для всех россиян-убийц.

Украинский лидер назвал встречу с генеральными прокурорами государств-партнеров и международных институтов очень плодотворной, ведь у союзников такое же видение защиты верховенства права как у нашего государства. Плодотворными также, по словам Зеленского, были и переговоры с министрами иностранных дел Нидерландов и Эстонии.

Отлично прошли переговоры с Президентом Латвии, который сегодня, кстати, уже в третий раз посетил Украину за время полномасштабной войны. Мы подписали и важную двустороннюю декларацию с латвийским коллегой. Декларацию, закрепляющую справедливость на политическом уровне. Так что сегодня действительно результативный день,

– констатировал президент.

Он отметил, что этот день начался с чествования героизма наших воинов. Собственно, утром глава нашего государства посещал львовский госпиталь, где восстанавливают здоровье наши бойцы после ранений.

Благодарности воинам и вручение им наград

Вместе с Президентом Латвии и с первыми леди обоих государств Зеленский почтил память погибших героев на Поле почетных захоронений на территории Лычаковского кладбища.

Следует сказать, что президент вручил государственные награды бойцам, проходящим лечение в госпитале. Кроме того, он отметил наградами врачей, которые спасают жизнь воинов Вооруженных Сил. Также президент отдельно выразил благодарность:

бойцам 27-й Печерской бригады Нацгвардии, воюющим на Донецком направлении и умело уничтожающим вражескую технику;

зенитчикам Воздушных сил Никопольского полка, сбивших еще один российский бомбардировщик;

бойцам 72-й отдельной механизированной бригады;

воинам 59-й отдельной мотопехотной бригады;

защитникам 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады;

морпехам 35-й бригады и бойцам 55-й артиллерийской бригады;

воинам 128-й отдельной бригады ТрО и 1-й танковой бригады.

ОСУВ "Хортица".

В заключение вспомним, что самой горячей точкой на линии фронта остается Бахмут. Кстати, в Генштабе ВСУ 3 марта отмечали, что враг пытается оцепить город, однако ему ничего не удается.

Однако вместе с тем оккупанты продолжают обстреливать украинские населенные пункты по всем направлениям, где не утихают активные боевые действия.