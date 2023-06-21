На Юге есть наше движение вперед, – рассказал Зеленский об ожесточенных боях на фронте

Президент Украины записал традиционное вечернее обращение к гражданам, в котором описал ситуацию на фронте. Владимир Зеленский констатировал, что продолжаются тяжелые бои на разных направлениях.

В обращении за 21 июня украинский лидер подчеркнул, что Вооруженные Силы продолжают уничтожать врага. В частности, ожесточенное противостояние между украинскими защитниками и оккупантами продолжается на Юге и Донбассе, что на Востоке.

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Обращение на 483 день войны

Вместе с тем, украинская армия создает для захватчиков проблемы на Купянском направлении, в целом двигается вперед и держит оборону.

И особенно благодарен, ребята, за каждый сбитый русский вертолет. Каждое такое сбивание – важно,

– вспомнил Зеленский о сбитии ВСУ российского вертолета Ми-24.

Кроме того, он рассказал о начале работы в Лондоне Конференции по восстановлению Украины. Она призвана направить усилия международного бизнеса в поддержку нашего государства.

Также гарант поблагодарил партнеров за финансовую помощь: "Спасибо, Евросоюз, за представленный госпожой Президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен финансовый инструмент для нашего восстановления объемом 50 миллиардов евро".

Обращение Зеленского за 21 июня: смотрите видео

Не обошел вниманием президент и новый пакет санкций Евросоюза против России, которые вот-вот утвердят. Следует сказать, что часть его норм подготовили по предложениям Международной санкционной группы.

Этот пакет дополнительно ограничит доходы России, которые она до сих пор получала в Европе, а также перекроет часть путей обхода ранее введенных санкций. Это сейчас одна из приоритетных задач,

– заявил глава нашего государства и сказал, что враг до сих пор имеет возможность обходить определенные санкции.

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В то же время Владимир Зеленский принял верительные грамоты от прибывших в Украину послов иностранных государств. Речь идет о представителях таких государств:

Норвегия;

Швейцария;

Азербайджан;

Пакистан;

Исландия.

Всего в нашем государстве работает более 60 посольств и представительств государств, а также более 20 представительств международных организаций.

Вспомним, что недавно украинский лидер описывал, каким видит финал российско-украинской войны. По его словам, заморозка войны – это бесперспективное развитие для Украины, поэтому Вооруженные Силы будут продолжать контрнаступление.