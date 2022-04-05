Зеленский обратился к украинцам после 40 дней борьбы в войне

Владимир Зеленский обратился к украинцам после 40 дней борьбы против России. Президент отметил, что этот день оказался эмоциональным.

Президент вспомнил, что он посетил освобожденные от оккупантов города Киевской области.

Заметьте Им придется ответить за все страдания, которые они принесли на нашу землю – Зеленский

Города на Киевщине разбиты из-за действий оккупантов

Но во дворах, домах убитые еще остаются. Города просто разбиты – на дорогах сожжённая военная техника, разбитые и расстрелянные машины. Особенно тяжело смотреть на следы пуль на машинах с надписью "дети",

– сказал президент.

Владимир Зеленский объяснил, что власть только начала расследование и только в одной Буче уже известно о более чем 300 убитых и замученных людях.

Новость дополняется…

Ночное обращение Зеленского за 4 апреля – смотрите видео