Наши военные будут двигаться, решения приняты: главное из обращения Зеленского

Владимир Зеленский вечером 29 мая обратился к украинцам. Что он рассказал в традиционном видеообращении в 460-й день полномасштабного вторжения.

Глава государства подчеркнул, что сегодня, 29 мая, был очень длинный день. Он начался для многих украинцев рано. Собственно, с атаки со стороны россиян.

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Россия дальше идет по пути зла

Владимир Зеленский отметил, что за сутки было несколько террористических атак. Оккупанты били "Шахедами", крылатыми и баллистическими ракетами, а также управляемыми авиабомбами. Он поблагодарил ПВО и всех защитников и защитниц. Им удалось спасти сотни жизней в этот день.

Но каждая такая террористическая атака возвращает нас и весь мир к очевидному выводу: Россия хочет пройти до конца по пути зла, то есть к своему поражению, потому что у зла не бывает и не может быть другого конца, кроме поражения. Мир должен видеть, что террор проиграет,

– подчеркнул президент.

Обращение Зеленского за 29 мая: смотрите видео

Он также подчеркнул, что никто не может применять оружие против зла более эффективно, чем это делают украинцы.

Зеленский провел Ставку

Президент отметил, что в этот день проводил Ставку. Во время нее получил конкретные доклады. В частности, по поводу поставок новых систем ПВО и ракет к ним, а также договоренности с партнерами по этому поводу.

Эффективность нашей ПВО и то, что может сделать защиту неба сильнее. Попадания, которые, к сожалению, есть. Наши защитники умеют учиться и сделают все, чтобы террористам стало гораздо сложнее,

– подчеркнул он.

Глава государства добавил, что докладывали Главком и главнокомандующие оперативных направлений. Обсуждалось не только обеспечение боеприпасами и подготовка бригад и тактика.

Важными также остаются сроки. Уже приняты решения о том, как будут двигаться наши военные. Поэтому президент поблагодарил каждого солдата и сержанта, офицера и генерала, каждую бригаду, которая подготовилась.

Сотрудничество с международными партнерами продолжается

Глава государства отметил, что Украина готовит шаги по усилению защиты совместно с партнерами. Он подчеркнул, что "нет и не будет альтернативы полному освобождению нашей земли".

И я благодарен всем нашим партнерам, которые понимают, что уважение к каждой человеческой жизни, свобода человека и международное право – это такие ценности, в которых компромиссы невозможны,

– добавил он.

Он выразил благодарность Дании, датчанам и датскому политическому классу. Так, парламент, правительство и госпожа премьер-министр Фредериксен поддержали предоставление Украине помощи в размере более 3 миллиардов долларов.

Кроме того, Зеленский общался с премьер-министром Камбоджи Хун Сеном. Ему он выразил благодарность за принципиальную поддержку международных правил и за то, для чего нации объединены уставом ООН и другими обязательными конвенциями.

Президент пригласил Камбоджу присоединиться к совместным усилиям, чтобы реализовать украинскую формулу мира.

Это общая глобальная задача – не дать России сделать террор чем-то привычным для мира, когда и кто-то другой заболеет этим злом,

– заметил Зеленский.

Он говорил с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Рассказал ему об атаках россиян и поблагодарил за "готовность и дальше помогать нам защищать людей".

Кроме того, пообщался Зеленский с Эрдоганом и поздравил его с победой на выборах. Он выразил уверенность, что дальнейшее сотрудничество Турции и Украины сможет принести больше пользы нашим людям и международной стабильности.

"Безопасность нашего региона и всей Европы, мировая продовольственная безопасность, защита фундаментальных норм международного права – это то, что мы делали, делаем и будем делать вместе", – добавил он.

Глава государства поблагодарил всех, кто помогает Украине. Он также в очередной раз поблагодарил Воздушные силы и всех защитников и защитниц неба.