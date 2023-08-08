Депутатами не будут те, кто работают себе "на карман": главное из обращения Зеленского

8 августа Владимир Зеленский обратился к украинцам. В своей речи он сделал акцент на очищении Украины. Также рассказал о завершении спасательно-поисковых работ в Покровске.

Начал свое обращение президент Украины с того, что во второй половине 8 августа завершилась спасательно-розыскная операция в Покровске. Глава государства отметил, что погибли 9 человек и еще 82 получили ранения.

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За жизнь мальчика борются медики

Президент отметил, что всем оказывают необходимую медицинскую помощь. Среди пострадавших – двое мальчиков. За жизнь одного из них борются медики, ведь он находится в тяжелом состоянии.

Его зовут Никита. Всего 11 лет ребенку. Ученик 6 класса школы. Желаю скорейшего выздоровления всем, кто пострадал от этой очередной русской подлости,

– подчеркнул президент.

Обращение Зеленского от 8 августа: смотрите видео

Владимир Зеленский добавил, что оккупанты нанесли несколько ракетных ударов. Второй был тогда, когда спасательная операция началась. Он подчеркнул, что это было "сознательное решение террористов – нанести наибольшую боль, наибольший вред". Глава государства подчеркнул, что за это Россию ожидает максимальная ответственность.

"Хочу сегодня отдельно отметить участников этой спасательной операции в Покровске. Тех, кто проявил себя наиболее активно в помощи людям. Это старшие лейтенанты службы гражданской защиты Андрей Самусин и Александр Шило, полковник службы гражданской защиты Вячеслав Филюшин. Работники Национальной полиции лейтенант Александр Чивенков и подполковник Владимир Никулин", – добавил он.

Особая благодарность от президента медикам, работающим для людей как в Покровске, так и в других городах Донецкой области. В частности, фельдшера скорой помощи Мирнограда Екатерину Железняк и врача-хирурга покровской больницы Игоря Климова.

Сотрудничество с Нидерландами

Глава государства добавил, что общался с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Ключевым вопросом была защита людей от русских оккупантов. Кроме того, подробно обсудили, как усилить украинских военных на передовой, а также предоставить больше безопасности городам и селам нашего государства.

Готовим новые оборонные пакеты, и я благодарен за это и лично Марку, и всем в Нидерландах – каждому и каждому, кто с Украиной,

– добавил он.

Зеленский заметил, что готовится усиление украинской авиации. По его словам, Нидерланды могут стать лидерами по вопросу о F-16 для нашего государства. Он добавил, что важно, что Нидерланды присоединились к декларации "Большой семерки" о гарантиях безопасности для Украины.

"Кроме того, я пригласил Марка, господина премьер-министра, принять участие в саммите нашей Крымской платформы на уровне лидеров – этот саммит состоится уже 23 августа", – отметил он.

Вопросы реинтеграции Крыма

Владимир Зеленский провел также совещание по "содержательному наполнению нашей политики возвращения". Речь идет о полуострове Крыма и его реинтеграции.

"Очевидно, что после освобождения Крыма от оккупации туда вернутся и экономические возможности, и личная безопасность для людей, и ощущение реальной свободы, которой там нет уже с 14-го года. Но все это не должно быть просто абстрактным – под каждую деталь деоккупации Крыма должно быть конкретное содержание", – подчеркнул он.

Надо будет ответить на вопросы:

Как именно нормальная жизнь возвращается?

Что именно это значит для Крыма и для всех украинцев.

По его словам, это должно быть понятно всем. Владимир Зеленский подчеркнул, что шаг за шагом делают деоккупацию все более достижимой и продуманной.

Начало образовательного сезона

Президент также провел совещание по старту нового образовательного сезона, ведь вот-вот – 1 сентября. По его словам, вопрос есть как у родителей, так и у педагогов. Он отметил, что есть разные подготовительные и безопасные нюансы.

Планы представили премьер-министр Денис Шмигаль, вице-премьер Михаил Федоров, министр внутренних дел Игорь Клименко, министр образования и науки Оксен Лесной.

Содержание очевидно – подготовка укрытий, обеспечение учебниками, финансовые и организационные ресурсы, которые нужны и которыми государство может помочь. Чиновники вскоре представят соответствующие детали,

− отметил он.

Поздравил связистов с праздником

Глава государства отметил, что имел честь поздравить воинов-связистов с профессиональным днем. Он наградил лучших. Речь идет о 24 лицах, которые служат Украине в разных подразделениях, а также на разных уровнях.

"О Войске связи и киберзащиты Украины говорят нечасто. Но все виды и роды войск зависят от них, от того, насколько качественно они работают. Потому что связь – это один из ключевых ресурсов", – добавил он.

Президент поблагодарил всех, кто служит Украине, качественно работает на нее. По его словам, всегда должен быть результат для нашего государства: как на фронте, так и в тылу.

Владимир Зеленский также отметил важность очищения государства. Он подчеркнул, что Украина должна измениться.

И это значит, что на государственных должностях или народными депутатами Украины точно не будут те, кто работает себе "на карман", а не ради Украины. Каждый такой делок как минимум пойдет под суд,

– подчеркнул он.

Напоследок президент заявил: "Слава всем, кто дерется ради Украины".