К 1 сентября готовят очень положительное новшество для школьников, для родителей, – Зеленский

31 августа президент Украины выложил традиционное обращение к украинцам. В нем он подвел итоги 554 дня противостояния российской агрессии. Вспомнил селекторное совещание, а также анонсировал новости в области образования.

Глава государства констатировал, что 31 августа был насыщенный день. Сегодня у него был селектор с военными и чиновниками. Обсуждали также ситуацию на фронте, в частности наступательные действия. А также он напомнил, что стало известно о результатах работы нового украинского оружия, способного преодолевать 700 километров.

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Украина получит бронированные "медеваки"

Президент подчеркнул, что для передовой есть важная новость. Речь идет о том, что в Украину поставят большую партию бронированных "медеваков".

Обращение Зеленского от 31 августа: смотрите видео

Он также добавил, что во время селектора заслушал отчеты разведки – ГУР и внешней. Они касались планов российских захватчиков. Их Владимир Зеленский назвал "безнадежными".

Он также провел совещание по поводу следующей недели. Речь идет о международных мероприятиях. По словам президента, будут весомые вещи, а также весомые переговоры для Украины.

"Еще одно совещание – по поводу завтрашнего дня. Уже будет 1 сентября, начало нового учебного года. Вице-премьер-министр Федоров и министр Лисовой вместе со своими командами готовят очень позитивное новшество для наших школьников, для родителей, для учителей. То, что действительно будет помогать. Завтра представим первые детали", – добавил он.

Поздравил Киевскую политехнику

Глава государства отметил, что сегодня – 125 лет Киевской политехнике. У него была возможность пообщаться со студентами и преподавателями. По словам президента, образование всегда будет элементом, "придающим силу людям и государству, который позволяет развиваться и становиться крепче вопреки всему".

И я особенно хочу поблагодарить сегодня тех наших студентов и преподавателей, тех наших педагогов, которые не просто получают или помогают получить образование, а делают образовательный процесс таким практическим, который нужен именно сейчас, когда светлый ум наших людей помогает, в частности, украинской "оборонке". Хорошие проекты есть у наших студентов, сильные проекты. Минстратегпрому есть что реализовывать,

– подчеркнул он.

В Украине будут производить больше оружия

Глава государства отметил, что встречался с представителями компании BAE Systems. Она занимается производством артиллерии L119 и M777, а также бронетехники CV90.

Компания начинает работу в Украине. Наша цель – чтобы все самое полезное оружие для обороны можно было производить в Украине. И это будет. Уже по определенным позициям производство есть, а будет по всем необходимым,

– отметил он.

Напоследок он поблагодарил каждого и каждую, кто воюет и защищает Украину. Особо отметил 47-ю отдельную механизированную бригаду, которая продолжают продвигаться вперед. За точность он поблагодарил 44-ю артиллерийскую бригаду.