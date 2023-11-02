Россия теряет контроль над Черным морем и отступает в восточную часть акватории, – Зеленский

Владимир Зеленский вечером 2 ноября обратился к украинцам. В своем выступлении он отметил, что враг теряет контроль над Черным морем и отступает. Но мы его все равно достанем.

Начал он с проведения селектора. В нем принимали участие наши военные, разведка, силы безопасности и члены правительства. По словам главы государства, особое внимание уделили фронту. Также был доклад, касавшийся экспортного коридора.

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Россия теряет контроль над Черным морем

Я благодарен всем, кто дерется и работает, чтобы Украина сохранила доступ к мировому рынку. Результаты хорошие. Россия постепенно теряет контроль над Черным морем и отступает в восточную часть акватории. Достанем и там,

– подчеркнул Зеленский.

Обращение Зеленского от 2 ноября: смотрите видео

Он также отметил, что было продолжительное совещание с чиновниками. Во время него обсуждались шаги, которые должно сделать наше государство "и в контексте нашей трансформации, и в контексте нашей работы с партнерами". Глава государств отметил, что должны быть конкретные реформы в разных областях. Он добавил, что готовятся законопроекты и правительственные решения. Некоторые из них будут приняты в ближайшие недели.

Также провел разговор с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. Обсуждали прогресс в движении Украины в Евросоюз.

Решение, которое ожидаем в этом году по поводу начала переговоров по членству. Это решение будет весомым, очень символическим шагом, отражающим, как много Украина достигла. Обсудили также ситуацию на Ближнем Востоке – угрозу эскалации, трагического сценария. Важно защитить как можно больше жизней. Пригласил Шарля, господина Президента, посетить Украину,

– добавил президент.

Владимир Зеленский также провел в этот день встречу с госпожой министром обороны Нидерландов Кайсой Оллонгрен. Она посетила Харьков. Глава государства отметил, что благодарен ей за это, за внимание к одному из крупнейших городов Украины, ежедневно страдающему от российского террора.

"Детально обсудили оборонную поддержку, которую Нидерланды оказывают, и это жизненно необходимо. Наши договоренности с Марком, с господином Премьер-министром Рютте, выполняются на сто процентов. Я благодарен и всему политическому классу Нидерландов, и всему обществу за веру в Украину, за веру в наших людей", – добавил он.

Также Владимир Зеленский выразил благодарность США за новое и мощное санкционное решение. Речь идет о более чем 220 российских и не только российских субъектах, работающих на агрессию. И они сейчас под санкциями США.

Отдельно поблагодарил защитников и всех украинцев

Угледарское направление – наша крепкая 72-я отдельная механизированная бригада. Я благодарю вас, ребята! Марьинка – десантники "Семьдесят девятки", молодцы! Авдеевское направление – 31-я, 47-я, 53-я и 110-я отдельные механизированные бригады. Я благодарю каждого воина! – отметил он.

Также поблагодарил военных на Купянском направлении. Речь идет о 14-й и 32-й отдельных механизированных бригадах, 57-й отдельной мотопехотной бригаде. Президент отметил, что гордится ими и уверен в них.

"Я горжусь всеми, кто бьется ради Украины, уничтожает оккупантов, восстанавливает наши позиции. Кто сейчас в окопе. Кто сейчас на боевых постах. Кто тренирует наших воинов. Кто производит для Украины оружие, снаряды и технику. Кто учит наших детей. Кто лечит, спасает после ударов. Обеспечивает нормальную жизнь наших городов. Кто дает нам свет", – добавил президент.

Также он отметил, что гордится теми, кто дает нам уверенность: родители, дети. Теми, кто любит нас, кто молится за нас и победу, помогает нам со всех уголков мира. Теми, кто пережил подвалы и оккупацию и не сломался. И теми, кто каждый день делает все, чтобы освободить Украину и украинцев от оккупантов.