Зеленский обратился к украинцам в 753 день полномасштабного вторжения

Владимир Зеленский записал свое традиционное видеообращение. В ролике президент Украины 17 марта подвел итоги уходящего дня. Отдельно он отметил наших несокрушимых военных, которые продолжают защищать родное государство.

В вечернем обращении от 17 марта Владимир Зеленский начал со слов благодарности нашим защитникам. Он отметил, что время отметить боевые подразделения, которые лучше всего себя проявили.

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Зеленский поблагодарил наших защитников

Купянское направление – 57-я отдельная мотопехотная бригада имени кошевого атамана Костя Гордиенко.

– 57-я отдельная мотопехотная бригада имени кошевого атамана Костя Гордиенко. Лиманское направление – 1-я бригада оперативного назначения Национальной гвардии имени гетмана Петра Дорошенко "Буревій".

– 1-я бригада оперативного назначения Национальной гвардии имени гетмана Петра Дорошенко "Буревій". Покровское направление – 55-я отдельная артиллерийская бригада "Запорожская Сечь".

– 55-я отдельная артиллерийская бригада "Запорожская Сечь". Ореховское направление – 118-я отдельная механизированная бригада.

– 118-я отдельная механизированная бригада. Приднепровское направление – 35-я отдельная бригада морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского и 123-я отдельная бригада территориальной обороны.

Спасибо всем вам, воины, за вашу силу и за эффективное уничтожение оккупанта,

– отметил президент.