У вечірньому зверненні від 17 березня Володимир Зеленський розпочав зі слів вдячності нашим захисникам. Він наголосив, що час відзначити бойові підрозділи, які найкраще себе проявили.

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Зеленський подякував нашим оборонцям

Куп'янський напрямок – 57-ма окрема мотопіхотна бригада імені кошового отамана Костя Гордієнка.

– 57-ма окрема мотопіхотна бригада імені кошового отамана Костя Гордієнка. Лиманський напрямок – 1-ша бригада оперативного призначення Національної гвардії імені гетьмана Петра Дорошенка "Буревій".

– 1-ша бригада оперативного призначення Національної гвардії імені гетьмана Петра Дорошенка "Буревій". Покровський напрямок – 55-та окрема артилерійська бригада "Запорізька Січ".

– 55-та окрема артилерійська бригада "Запорізька Січ". Оріхівський напрямок – 118-та окрема механізована бригада.

– 118-та окрема механізована бригада. Придніпровський напрямок – 35-та окрема бригада морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Остроградського та 123-тя окрема бригада територіальної оборони.

Дякую всім вам, воїни, за вашу силу й за ефективне знищення окупанта,

– зазначив президент.