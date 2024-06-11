Зеленский призвал украинцев за рубежом возвращаться

Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что украинские беженцы должны вернуться на свою Родину. Ведь есть потребность в восстановлении страны.

Днем, 11 июня, украинский лидер выступил на Конференции по восстановлению Украины. Именно там он и озвучил свою просьбу к гражданам Украины, которые сейчас находятся заграницей.

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Зеленский призвал украинских беженцев уже сейчас

Как отметил Владимир Зеленский, государство не может заставлять украинцев возвращаться домой, пока идет война. Но Украина поддержала бы решение беженцев приехать уже сейчас, "в сложный момент".

Есть направления, над которыми надо работать сегодня. Есть люди, которые остались без домов. Им нужна помощь, им нужны рабочие руки. Нужны эти профессии. Мы потеряли много людей, которые из-за войны потеряли профессию, кто-то уехал за границу,

– заявил он.

По его словам, после войны в Украину вернется много беженцев, поскольку в стране "будут рабочие места и будет безопасность". Он подчеркнул, что именно в этот момент в государстве начнется "глобальное восстановление".

"И здесь нет смысла мотивировать сейчас какими-то лозунгами украинцев. После окончания войны я уверен, что все приедут восстанавливать наше государство", – добавил украинский президент.

Напомним, что по данным Центра экономической стратегии, на конец января 2024 года за границей из-за войны находилось около 4,9 миллиона украинцев. Однако по некоторым показателям эта цифра выше.

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