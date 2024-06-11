Вдень, 11 червня, український лідер виступив на Конференції з відновлення України. Саме там він і озвучив своє прохання до громадян України, які наразі перебувають закордоном.

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Зеленський закликав українських біженців вже зараз

Як зазначив Володимир Зеленський, держава не може примушувати українців повертатися додому, доки триває війна. Але Україна підтримала б рішення біженців приїхати вже зараз, "у складний момент".

Є напрямки, над якими треба працювати сьогодні. Є люди, які залишилися без будинків. Їм потрібна допомога, їм потрібні робочі руки. Потрібні ці професії. Ми втратили багато людей, які через війну втратили професію, хтось виїхав за кордон,

– заявив він.

За його словами, після війни в Україну повернеться багато біженців, оскільки в країні "будуть робочі місця і буде безпека". Він наголосив, що саме в цей момент у державі розпочнеться "глобальне відновлення".

"І тут немає сенсу мотивувати зараз якимись гаслами українців. Після закінчення війни я впевнений, що всі приїдуть відновлювати нашу державу", – додав український президент.

Нагадаємо, що за даними Центру економічної стратегії, на кінець січня 2024 року за кордоном через війну перебувало близько 4,9 мільйона українців. Однак за деякими показниками ця цифра є вищою.

Що ще сказав Зеленський під час виступу