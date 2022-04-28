Нельзя думать, будто война уже заканчивается, – Зеленский записал новое обращение

Владимир Зеленский заявил, что мы найдем всех российских нелюдей, которые убивали и пытали украинцев. Также Президент Украины поблагодарил Джо Байдена за новую помощь для Украины.

Обращение Верховный Главнокомандующий Вооруженных сил Украины обнародовал вечером 28 апреля – после 64 дней полномасштабной войны, которую Россия начала против Украины. Президент также отметил, что Россия обстреляла Киев во время визита генсека ООН Антониу Гутерреша.

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Президент отреагировал на анонсированные 33 миллиарда долларов помощи

Владимир Зеленский вспомнил, что с анонсированной помощи:

более 20 миллиардов могут уйти на оборону;

более 8 миллиардов долларов на экономическую поддержку;

еще 3 миллиарда долларов – на гуманитарную помощь.

Это очень важный шаг Соединенных Штатов. И я благодарен за него американскому народу и лично президенту Байдену. Надеюсь, Конгресс быстро поддержит этот запрос на помощь нашему государству,

– сказал Владимир Зеленский.

Добавил также, что Джо Байден вполне справедливо сказал в обращении 28 апреля, что этот шаг – недешевый, однако негативные последствия для всего мира от российской агрессии против Украины и против демократии настолько масштабные, что в сравнении с ними эта поддержка США необходима.

Более того, Владимир Зеленский сказал, что Украина работает над тем, чтобы направить заблокированные активы российских подсанкционных лиц России для компенсации Украине. Речь идет о компенсации за войну и для восстановления нормальной жизни в Украине.

Президент пообещал, что мы найдем российских извергов, которые уничтожали украинцев

Владимир Зеленский рассказал, что сейчас продолжается расследование преступлений российских военных, которые были совершены против украинцев.

Позиция Украины абсолютно четкая – каждый российский преступник должен быть и будет привлечен к ответственности. Кем бы они ни были и где бы они ни прятались, мы всех их найдем и заставим отвечать,

– заверил Президент Украины.

В частности вспомнил, что первые 10 российских военных получили статус подозреваемых. Все они из 64-й мотострелковой бригады Сухопутных войск России, которые совершили преступления против наших людей в Буче Киевской области.

В частности уже известны их имена и фамилии. Президент пояснил, что уже установили их действия.

"И каждого найдем. Как найдем и всех других российских нелюдей, которые убивали, пытали украинцев. Которые издевались над нашими людьми. Которые уничтожали дома и гражданскую инфраструктуру в Украине. Ни один из этих подонков не убежит от ответственности", – заверил Зеленский.

Однако добавил, что эта бригада в Харьковской области, поэтому некоторые из них могут не дожить до суда и наказания.

Кроме того, Президент Украины отметил:

сразу по завершению наших переговоров с генсеком ООН Антонио Гутеррешем в Киеве в город полетели российские ракеты. И это много говорит об истинном отношении России к глобальным институтам, о попытке российского руководства унизить ООН и все, что организация олицетворяет;

российские ракетные удары по Украине – по Киеву, Фастову, Одессе, Хмельницкому и другим городам – в очередной раз свидетельствуют: еще нельзя расслабляться, нельзя думать, будто война уже заканчивается;

нам еще нужно бороться, нужно гнать оккупантов;

несмотря на наступление оккупантов на Востоке и попытки продвижения в южных регионах, Вооруженные силы Украины сдерживают захватчиков;

благодарен военным и подписал указ о награждении 214 наших героев. К сожалению из них – 14 посмертно.

Вечная память всем, кто отдал жизнь за Украину! Вечная слава всем, кто встал на защиту государства! Слава Украине!

– завершил обращение Президент Украины.

Вечернее обращение Зеленского за 28 апреля: смотрите видео