Деоккупация территорий и трудные переговоры по "Азовстали": Зеленский обратился к украинцам

Владимир Зеленский рассказал, какая сейчас ситуация с деоккупацией территорий и переговорами по "Азовстали". Также подчеркнул, что сейчас в приоритете ежедневная работа, направленная на прекращение войны.

Обращение главы государства было обнародовано примерно в 23:00. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на видео президента по итогам 13 мая.

Начал с потерь россиян

Прежде всего глава Украины упомянул об актуальной информации относительно потерь армии врага. А ведь именно в этот день сбили 200-й российский самолет. Кроме этого, уже убиты 27 тысяч солдат армии оккупантов.

Россия потеряла более 3 тысяч танков, бронированных боевых машин, большое количество обычных военных машин, вертолетов, беспилотников и все свои перспективы как государства. И ради чего все это?

– спросил президент.

Он добавил, что единственной достигнутой целью был разве что памятник Ленину, который недолго постоит во временно оккупированном Геническе. "Никакого другого результата у России нет и не будет", – подчеркнул глава государства.

Украина помнит обо всех оккупированных территориях

Сейчас уже происходит ежедневное восстановление территорий, откуда выбили врага. На сегодня освобождены уже 1 015 населенных пунктов в разных частях страны. Однако их количество постоянно растет.

В то же время президент подчеркнул, что ни об одном из оккупированных городов власти тоже не забывают. Он перечислил:

Херсон;

Мелитополь;

Бердянск;

Энергодар;

Мариуполь и все города и городки Донбасса.

Также подчеркнул, что положительным сигналом для них является постепенное освобождение Харьковщины. Ведь оно доказывает, что никого не оставят врагу.

Обращение Владимира Зеленского в этот вечер: смотрите видео

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