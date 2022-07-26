Только представьте, как будет вдохновлять наша победа, – Зеленский обратился к украинцам

Владимир Зеленский вспомнил, что оккупанты снова ударили ракетами по Югу и Востоку. Также президент объяснил, что за это мы будем бить в ответ.

Соответствующее заявление президент сделал вечером 26 июля. Перед этим Владимир Зеленский озвучил конгрессменам критические термины для освобождения Украины.

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Зеленский сказал, почему россия скрывает потери

Владимир Зеленский напомнил, что 4 месяца кремль не сообщал своим гражданам никакой информации о потерях на войне. Президент Украины напомнил, что россия потеряла в Украине ориентировочно 40 тысяч единиц личного состава и еще десятки тысяч раненых, искалеченных.

И если российское государство не говорит этого официально, и даже в общих чертах, то это означает, что каждый и каждая, кто сохранил какие-либо контакты в россии или информационное влияние на их общество, должен доносить этот простой факт до тех, до кого может,

– призвал Зеленский.

Кроме того, президент Украины рассказал, что:

Великобритания расширила санкционный список против россии, добавив еще десятки людей и организаций;

сообщение об очередном спровоцированном росте газовых цен на европейской бирже выше 2 тысяч долларов за тысячу кубов – это достаточный повод, чтобы расширить санкции против россии. Ведь это сознательный ценовой террор россии против Европы;

впервые в истории межгосударственных отношений Украины и Уругвая провел переговоры с президентом страны и призвал вводить санкции против россии.

"Сделаем все, чтобы в мире не осталось ни одного региона, где бы не понимали правды о российской агрессии. Уже есть коммуникация с Чили, Парагваем, Коста-Рикой. И вот теперь – Уругвай. Продолжим эту работу", – заявил Зеленский.

Высокие награды – отличие для всех наших героев

Владимира Зеленского 26 июля в Лондоне наградили Премией Уинстона Черчилля за лидерство.

"Я считаю, что это награда всем нашим героям, всем нашим людям, всем нам, кто каждый на своем уровне противостоит тирании. И для меня было действительно честью принимать эту премию", – сказал президент Украины.

Добавил, что в Нидерландах украинский народ отметили еще одной наградой – специальной Наградой нидерландской независимости.

В частности и эти знаковые вещи отражают кардинальные изменения в отношении Украины, которые произошли в мире. Наша смелость действительно вдохновляет все свободные нации и в общем сообщество демократических государств. И только представьте, как будет вдохновлять украинская победа,

– предположил Зеленский.

Также президент Украины наградил 198 участников боевых действий государственными наградами Украины, двоих из них – посмертно.

"Вечная память всем, кто отдал жизнь за Украину! Вечная слава всем, кто воюет за независимость нашего государства!", – заключил Зеленский.

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