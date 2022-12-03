Позиция Украины будет звучать, – Зеленский во время обращения анонсировал мощные мероприятия

Силы обороны уже 283 дня сдерживают нашествие российских захватчиков. Вечером 3 декабря президент Владимир Зеленский записал традиционное обращение к украинцам.

Президент рассказал, что сегодня провел очередное заседание Ставки. Командующие доложили о ситуации на конкретных важнейших направлениях.

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Зеленский рассказал о ситуации на фронте

Президент отметил, что Бахмут и Соледар сейчас по-прежнему самые горячие и болезненные точки фронта.

Делаем все, чтобы помочь нашим ребятам в этом направлении. Нашим героям, держащим там оборону. Каждый, кто там, заслуживает высочайшей благодарности! А сейчас отдельно поблагодарю пограничников Чопского отряда, которые воюют именно на Бахмутском направлении и сегодня "приземлили" очередной самолет оккупантов,

– заявил Зеленский.

Он добавил, что на Луганщине и Харьковщине украинские защитники укрепляют свои силы.

"Юг – продолжаем "минусировать" возможности оккупантов. Границу – укрепляем весь периметр. Черноморская акватория – работаем, чтобы в итоге "Калибры" могли быть разве что на дне", – подчеркнул глава государства.

По его словам, на заседании ставки Верховного Главнокомандующего также обсудили:

дальнейшие шаги в направлении полной духовной независимости Украины и ее защиты от неформальных сетей влияния государства-террориста,

энергетика,

ход восстановления и защиты объектов.

Президент заявил, что над этим работают постоянно.

Смотрите обращение Владимира Зеленского

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Президент скептичен по ограничению экспортной цены на российскую нефть

Зеленский рассказал, что в мире завершилась дискуссия по прайс-кепам, то есть ограничение экспортной цены российской нефти. К сожалению, серьезных решений не было.

Потому что не назовешь серьезным решение установить такой предел для российских цен, который вполне комфортен для бюджета государства-террориста. Россия уже нанесла колоссальный ущерб всем странам мира сознательной дестабилизацией энергорынка. А мир никак не может решиться на ее подлинное энергетическое разоружение. Это слабая позиция,

– подчеркнул президент.

По его словам, это лишь вопрос времени, когда все равно придется применять более сильные инструменты, и жаль, что это время будет потеряно.

Логика очевидна: если ограничение цены на российскую нефть – 60 долларов вместо, например, 30, о которых говорили, в частности, Польша и страны Балтии, то российский бюджет получит в год около 100 миллиардов долларов. Эти деньги пойдут не только на войну и не только на дальнейшее спонсирование Россией других, других террористических режимов и организаций. Эти деньги пойдут и на дальнейшую дестабилизацию как раз тех стран, которые пытаются сейчас избежать серьезных решений», – пояснил глава государства.

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Глава государства анонсировал мощные меры

Зеленский также провел совещание с главами украинского внешнеполитического блока.

Подытожили неделю и готовим новые мероприятия на декабрь и январь. Очень мощные меры. Позиция Украины будет звучать, интересы Украины будем реализовывать при всем том,

– заявил президент.

Вчера глава государства общался со студентами ряда университетов:

Университета Сковороды в Переяславе,

Киево-Могилянской академии,

Харьковский национальный педагогический университет имени Сковороды.

"Три институции из многих, которые хранят память о Сковороде и берегут саму украинскость. А сегодня посетил еще выставку в Украинском доме в Киеве "Мир Сковороды". И это правильно, что в таких условиях, в такой год по всей стране проходят мероприятия к 300-летию Сковороды. Это правильно, что есть силы, есть энергия, чтобы заботиться об украинском во всех его проявлениях", – добавил Зеленский.

Президент подчеркнул, что победа Украины одерживается силой:

оружия и силой духа,

воинов и народа,

государства и культуры,

единства украинцев – наше умение работать вместе ради украинских интересов и умение поддержать друг друга.

"Поддержать, потому что мы – украинцы, и силы одного этого аргумента должно быть нам всем достаточно. Слава всем, кто воюет за Украину! Слава всем, кто работает ради нашего государства! Вечная память и уважение всем, кто отдал жизнь за независимость! Слава Украине!" – подытожил глава государства.