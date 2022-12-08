Террористы сознательно пытаются оставить после себя больше смертельных ловушек, – Зеленский

Силы обороны уже 288 дней сдерживают нашествие российских оккупантов. Вечером 8 декабря президент Владимир Зеленский записал традиционное обращение к украинцам.

Глава государства рассказал, что перед записью подписал указы о награждении государственными наградами полицейских, чьи жизни 7 декабря унесли российские мины на Херсонщине, сообщает 24 канал. Звание Героя Украины присвоили полковнику полиции Михаилу Куратченко, а ордена "За мужество" – капитанам полиции Игорю Мельнику и Сергею Ненаде, а также капралу полиции Вадиму Перижко.

Зеленский заметил, что они делали все для безопасности украинцев. Возвращаясь после выполнения одной из задач – изъятие оружия и боеприпасов из хранилища оккупантов, которых оставили на Херсонщине много – полицейские попали в минную ловушку. По словам президента, это та форма российского террора, которой придется еще годами противодействовать.

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Оккупанты заминировали много украинской земли

Глава государства отметил, что российские оккупанты сознательно пытаются оставить после себя больше смертельных ловушек – закопанных фугасов, растяжек, заминированных зданий, машин и инфраструктуры.

Речь идет о более чем 170 тысячах квадратных километров опасной территории. Я уверен: это будет среди пунктов обвинения против России за агрессию – именно минный террор. Который даже еще более жесток и подлее, чем ракетный, потому что нет такой противоминной системы, которая могла бы уничтожить хотя бы часть угрозы, как это делает наша ПВО,

– заметил президент.

Он добавил, что благодарен всем партнерам Украины, помогающим с противоминной работой.

"Канада, Япония, Британия, Словакия, послы и доноры United24 и многие другие, кто понимает, как это важно, чтобы Украина не оставалась один на один с проблемой заминированной оккупантами территории", – рассказал президент.

Смотрите обращение Владимира Зеленского

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Президент анонсировал важные меры

Зеленский рассказал, что встретился сегодня с правительственной делегацией Словакии – министрами иностранных дел, обороны и экономики.

Обсудили с ними сотрудничество между нашими государствами как на двустороннем уровне, так и в структурах Европейского Союза. Договорились о новых решениях ради наших общих безопасности и политических интересов. Активно работаем, чтобы поддержать и усилить очередные санкционные шаги против России – европейские, американские и других партнеров.

– заметил президент.

Он добавил, что вопрос девятого санкционного пакета ЕС находится в работе. Также Украина ожидает и других решений, в частности, относительно схем обхода антивоенных санкций, в том числе финансовых и энергетических.

"Готовим несколько важных мероприятий – на завтра и на следующую неделю. Защита и восстановление прав наших людей, восстановление Украины – это постоянные приоритеты. Следующая неделя будет достаточно весомой для Украины с точки зрения этих двух задач. Я благодарю всех, кто воюет за свободу! Я говорю спасибо всем, кто усиливает наше государство и помогает нашим людям! Вечная память каждому и каждой, кто отдал свою жизнь за Украину! Слава Украине!" – подытожил глава государства.