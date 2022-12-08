Глава держави розповів, що перед записом підписав укази про відзначення державними нагородами поліцейських, чиї життя 7 грудня забрали російські міни на Херсонщині, повідомляє 24 канал. Звання Героя України надали полковнику поліції Михайлу Куратченку, а ордени "За мужність" – капітанам поліції Ігорю Мельнику та Сергію Ненаді, а також капралу поліції Вадиму Періжку.

Зеленський зауважив, що вони робили все для безпеки українців. Повертаючись після виконання одного із завдань – вилучення зброї та боєприпасів зі схрону окупантів, яких залишили на Херсонщині багато – поліцейські потрапили в мінну пастку. За словами президента, це та форма російського терору, якій доведеться ще роками протидіяти.

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Окупанти замінували багато української землі

Глава держави зазначив, що російські окупанти свідомо намагаються залишити після себе якнайбільше смертельних пасток – закопаних фугасів, розтяжок, замінованих будівель, машин та інфраструктури.

Ідеться про понад 170 тисяч квадратних кілометрів небезпечної території. Я впевнений: це буде серед пунктів обвинувачення проти Росії за агресію – саме мінний терор. Який навіть іще жорстокіший і підліший, ніж ракетний, бо немає такої протимінної системи, яка могла б знищити хоча б частину загрози, як це робить наша ППО,

– зауважив президент.

Він додав, що вдячний усім партнерам України, які допомагають з протимінною роботою.

"Канада, Японія, Британія, Словаччина, амбасадори й донори United24 та багато-багато інших, хто розуміє, як це важливо, щоб Україна не залишалася сам на сам із проблемою замінованої окупантами території", – розповів президент.

Дивіться звернення Володимира Зеленського

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Президент анонсував важливі заходи

Зеленський розповів, що зустрівся сьогодні з урядовою делегацією Словаччини – міністрами закордонних справ, оборони та економіки.

Обговорили з ними наявну співпрацю між нашими державами як на двосторонньому рівні, так і в структурах Європейського Союзу. Домовилися про нові рішення заради наших спільних безпекових і політичних інтересів. Активно працюємо, щоб підтримати й посилити чергові санкційні кроки проти Росії – європейські, американські та інших партнерів,

– зауважив президент.

Він додав, що питання дев'ятого санкційного пакета ЄС наразі перебуває у роботі. Також Україна очікує й інших рішень, зокрема щодо схем обходу антивоєнних санкцій, серед іншого фінансових та енергетичних.

"Готуємо кілька важливих заходів – на завтра і на наступний тиждень. Захист і відновлення прав наших людей, відбудова України – це постійні пріоритети. Наступний тиждень буде доволі вагомим для України з погляду цих двох завдань. Я дякую всім, хто воює за свободу! Я дякую всім, хто посилює нашу державу й допомагає нашим людям! Вічна пам'ять кожному й кожній, хто віддав своє життя за Україну! Слава Україні!" – підсумував глава держави.