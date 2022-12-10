Энергосистема, мягко говоря, далека от нормального состояния, – Зеленский обратился к украинцам

Силы обороны до сих пор героически сдерживают нашествие российских оккупантов. Президент Владимир Зеленский вечером 10 декабря записал традиционное обращение к украинцам.

Глава государства отметил, что ключевая тема на сегодня – энергетика, сообщает 24 канал. В Одесской области после террористических российских обстрелов очень сложная ситуация со светом.

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Президент рассказал о ситуации в энергетике

По словам Зеленского, после ночного удара иранскими дронами Одесса, а также города и села региона оказались в темноте. По состоянию на 22:00 более 1,5 миллионов жителей Одесской области находятся без света.

"Подключена только критическая инфраструктура. На столько, на сколько есть возможность поставки электричества", – добавил президент.

Он отметил, что всего за одну ночь российские террористы использовали против Одесской области 15 "шахидов".

Вот это и есть подлинное отношение России к Одессе, отношение к одесситам. Сознательное издевательство, сознательная попытка принести в город катастрофу,

– подчеркнул глава государства.