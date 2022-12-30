Несмотря на жестокие бои, на некоторых участках фронта продвигаемся: обращение Зеленского
Силы обороны уже 310 дней сдерживают нашествие российских оккупантов. Президент Владимир Зеленский вечером 30 декабря записал традиционное обращение к украинцам.
Глава государства рассказал, что сегодня провел очередное заседание Ставки, сообщает 24 канал. Оно уже 45 за этот год.
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Зеленский провел заседание Ставки
Президент отметил, что ключевыми темами, которые обсуждались на заседании Ставки Верховного Главнокомандующего, были Донетчина и Луганщина – украинский Донбасс, где продолжаются самые жесткие бои.
Бахмут, Соледар, Кременная... В общем, держим позиции. Есть и такие участки фронта, где понемногу продвигаемся. И я благодарю всех наших бойцов, которые это обеспечивают. Вы настоящие герои!
– подчеркнул Зеленский.
Также во время заседания обсудили:
- ситуацию на Юге и границе,
- поставка оружия,
- дальнейшее усиление ПВО.
"В этом году мы не только сохранили нашу противовоздушную оборону – мы ее сделали сильнее, чем когда-либо. Но в новом году украинская ПВО станет еще сильнее, еще результативнее", – заявил глава государства.
По его словам, украинская ПВО может стать самой мощной в Европе, и это будет гарантией безопасности не только для нашего государства, но и для всего континента.
Смотрите обращение Владимира Зеленского
В следующем году Украина будет активнее
Зеленский рассказал, что после Ставки на отдельном совещании обсудили состояние в энергетике – к чему готовится Украина.
У нас есть четкая стратегия обеспечения генерации и поставки электричества. Чтобы ее реализовать, нужно время. Нужно много усилий. Но это будет. Будет обязательно. Это одна из главных задач на следующий год, и я не сомневаюсь, что мы ее выполним,
– подчеркнул президент.
Глава государства также сегодня общался с премьер-министром Греции.
"Подытожили год, поблагодарил Грецию за поддержку нашего государства. Согласовали на следующий год, как можем сделать сотрудничество еще более содержательным", – отметил Зеленский.
Кроме того, он провел совещание с украинскими международниками. Обсудили много вопросов, но самое главное – те мероприятия, которые готовят для усиления Украины уже в январе и феврале.
"Украина сохранит достигнутое лидерство во внешней политике и будет еще активнее, это сто процентов", – заявил президент.
Также Зеленский рассказал о церемонии награждения украинских волонтеров "Золотым сердцем", которая состоялась сегодня впервые.
"Это справедливо и честно – по итогам года отметить тех, кто весь год помогает нашей обороне, помогает людям и всему нашему государству. Спасибо каждому и каждой, кто воюет за наше государство. Кто помогает украинцам. Кто работает ради Украины и нашего будущего. Слава всем нашим людям! Слава Украине!" – подытожил глава государства.
Смотрите фото с церемонии награждения волонтеров / Фото Офиса Президента