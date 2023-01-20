Еще следует побороться за танки: Зеленский подвел итоги "Рамштайна" и обратился к украинцам

На базе Рамштайна 20 января состоялась встреча министров обороны партнеров нашего государства. Вечером президент Владимир Зеленский записал традиционное обращение к украинцам.

Глава государства отметил, что сегодня – день "Рамштайна" и оборонных новостей для Украины, которые неделю за неделей приносит дипломатический марафон, сообщает 24 Канал.

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Зеленский прокомментировал итоги "Рамштайна"

По словам главы государства, не все, о чем ведутся разговоры в формате "Рамштайн", можно объявлять.

Это закрытая дискуссия, и так должно быть. Но в общем можно подытожить, что сегодняшний "Рамштайн" укрепит нашу устойчивость. Партнеры принципиальны в своем отношении – они будут поддерживать Украину, сколько необходимо для нашей победы,

– заявил Зеленский.

По его словам, еще придется побороться за поставку современных танков, однако ежедневно представители правительства и дипломаты усиливают очевидность безальтернативности того, что решение по танкам должно быть принято.

"Я обратился сегодня к участникам встречи в Рамштайне, нашей контактной группе по вопросам обороны. И я благодарю всех партнеров, которые четко поддержали украинскую позицию в состоявшихся дискуссиях", – отметил президент.

Смотрите обращение Владимира Зеленского

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Украина нуждается в оружии как можно скорее

Зеленский рассказал, что всего за неделю удалось добиться нескольких вещей.

Это то, что дал наш дипломатический марафон, который идет от моего визита в Вашингтон. Звонки и переговоры – ежедневно. Публичные и непубличные. Удалось существенно усилить наш артиллерийский кулак. Очень весомо – и пушками, и снарядами,

– заметил президент.

По его словам, есть хорошие результаты по бронетехнике – в украинский арсенал добавили несколько сотен боевых машин. Также есть значительные результаты по ракетах для реактивных систем и украинских зенитчиков.

"Один из крупнейших оборонных пакетов объявлен Соединенными Штатами. И я благодарю за него президента Байдена, всех конгрессменов, всех американцев, которые знают, что свобода не может проиграть", – подчеркнул глава государства.

Также он поблагодарил европейских союзников – все страны, которые на этой неделе сделали очередные шаги в поддержке совместной для всей Европы защиты. В частности, говорится о:

Дании,

Чехии,

Эстонии,

Латвии,

Литве,

Польше,

Словакии,

Великобритании,

Финляндии,

Нидерландах и других.

"Благодарю Канаду и лично премьер-министра Трюдо! Единственное во всем этом, что стоит подчеркнуть, – это время, время поставки. Каждая договоренность должна выполняться максимально быстро – для нашей обороны", – заявил Зеленский.

Он добавил, что следующая неделя, к которой уже идет подготовка, должна также принести свои оборонительные плоды.

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Зеленский рассказал о разговоре с Эрдоганом

Президент также сегодня встретился с прибывшими в Киев американскими сенаторами.

"Господин Грэм, Блюменталь и Вайтгауз, спасибо за содержательные переговоры. Крайне важно в этом году не сбавлять динамики нашего сотрудничества – Украины и Соединенных Штатов – во всех сферах. Я уверен, так и будет", – отметил Зеленский.

По его словам, главная тематика разговора – конечно, оборона:

защита украинского неба,

танки,

необходимые ВСУ для освобождения украинской территории дальнобойные ракеты.

"Услышал понимание наших потребностей", – отметил глава государства.

Также он разговаривал с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Лидеры обсудили общую ситуацию на поле боя в Украине и Черноморском регионе.

О том, как реализовать конкретные пункты нашей формулы мира, полезной для абсолютно всех в мире. Я благодарю господина президента за поддержку нашего видения безопасности,

– добавил президент.

Кроме того, сегодня состоялась церемония вручения верительных грамот новыми послами государств-партнеров, прибывшими в Украину. Речь идет о Финляндии, Кипре, Австрии и Ливии.

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Президент наградил военных

Зеленский рассказал, что подписал указ о награждении украинских воинов – 153 военнослужащих Вооруженных Сил Украины:

бойцов 30-й, 53-й, 92-й, 93-й и 110-й механизированных бригад,

56-й мотопехотной бригады,

60-й пехотной бригады,

102-й бригады терробороны.

"Я благодарю всех, кто воюет за Украину! И еще одно. Сегодня – День памяти защитников Донецкого аэропорта. Это было одно из самых трудных и принципиальных сражений для Украины", – отметил президент.

Он добавил, что это была битва, в которой современные украинцы нашли в себе извечную мощь – то, что уберегло наше государство и проявляет стальной дух в чрезвычайной стойкости и храбрости украинцев на поле боя.

"Я благодарю каждого, кто тогда выдержал. Я благодарю всех, кто тогда помогал. Светлая память всем, кто отдал свои жизни за Украину после 24 февраля, после 2014 года и во все времена, когда наш народ защищал себя! Слава Украине! " – подытожил глава государства.