Громкие задержания и новые решения СНБО: Зеленский анонсировал мощные шаги по защите государства

Силы обороны продолжают героически сдерживать нашествие русских кафиров. Президент Владимир Зеленский вечером 11 февраля записал традиционное обращение к украинцам.

Глава государства рассказал, что сегодня провел несколько совещаний с представителями сектора обороны и правоохранительных органов, сообщает 24 Канал. Тематика – усиление государственных институций Украины и защита от любых попыток уменьшить их дееспособность и эффективность.

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Президент посетил посольство Турции

Зеленский рассказал, что его сегодняшний день начался с визита в посольство Турции.

Из сострадания турецкому народу из-за страшных землетрясений. По состоянию на данный момент известно более 21 тысячи погибших. Разбор завалов продолжается. И, к сожалению, количество потерянных жизней может быть больше,

– заметил президент.

Он добавил, что команда ГСЧС Украины сейчас работает в Турции, помогая с разбором завалов. В свою очередь, посольство Украины выясняет всю информацию о гражданах нашего государства, которые могли оказаться в зоне бедствия.

"Мы разделяем боль турецкого народа. И желаем скорейшего выздоровления всем, кто пострадал", – заявил глава государства.

Смотрите обращение Владимира Зеленского

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Президент об итогах совещаний со стражами порядка

Зеленский отметил, что днем он провел несколько совещаний с представителями сектора обороны и правоохранительных органов. Их тематика была общей:

усиление государственных институций Украины,

защита институтов от любых попыток извне или изнутри уменьшить их дееспособность и эффективность.

По его словам, это касается разных направлений – и кадровой политики, и взаимодействия между государственными институтами, и чистоты того, как работают государственные структуры.

Например, на совещании со стражами порядка был доклад по выявлению и блокированию теневых схем на таможне. Вы видели в течение этих недель соответствующие следственные действия, задержание,

– объяснил президент.

Он добавил, что Служба безопасности Украины, Государственное бюро расследований, Офис Генерального прокурора имеют значительные результаты в защите Украины от работавших на государство-агрессора.

"Будут и ответные шаги СНБО, продолжающие нашу линию защиты государства. И вся эта деятельность – не только те или иные эпизоды и те или иные уголовные производства. Не только то, что касается определенных лиц. Но и то, что касается институтов", – подчеркнул глава государства.

По его словам, государство продолжит модернизацию самих институций, процессов в них и процедур. Ведь чистота в работе государственных структур должна гарантироваться не только тем, что зависит от самих людей, но тем, какой функционал прозрачности и подотчетности существует.

"И я хочу поблагодарить всех работников нашего сектора обороны и безопасности и всех правоохранителей, кто заботится о государстве, кто укрепляет государство своей работой и кто не только предлагает, как укрепить украинские институты, но и дает результат в таком укреплении", – заявил Зеленский.

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Глава государства поблагодарил защитников