Громкие задержания и новые решения СНБО: Зеленский анонсировал мощные шаги по защите государства
Силы обороны продолжают героически сдерживать нашествие русских кафиров. Президент Владимир Зеленский вечером 11 февраля записал традиционное обращение к украинцам.
Глава государства рассказал, что сегодня провел несколько совещаний с представителями сектора обороны и правоохранительных органов, сообщает 24 Канал. Тематика – усиление государственных институций Украины и защита от любых попыток уменьшить их дееспособность и эффективность.
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Президент посетил посольство Турции
Зеленский рассказал, что его сегодняшний день начался с визита в посольство Турции.
Из сострадания турецкому народу из-за страшных землетрясений. По состоянию на данный момент известно более 21 тысячи погибших. Разбор завалов продолжается. И, к сожалению, количество потерянных жизней может быть больше,
– заметил президент.
Он добавил, что команда ГСЧС Украины сейчас работает в Турции, помогая с разбором завалов. В свою очередь, посольство Украины выясняет всю информацию о гражданах нашего государства, которые могли оказаться в зоне бедствия.
"Мы разделяем боль турецкого народа. И желаем скорейшего выздоровления всем, кто пострадал", – заявил глава государства.
Смотрите обращение Владимира Зеленского
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Президент об итогах совещаний со стражами порядка
Зеленский отметил, что днем он провел несколько совещаний с представителями сектора обороны и правоохранительных органов. Их тематика была общей:
- усиление государственных институций Украины,
- защита институтов от любых попыток извне или изнутри уменьшить их дееспособность и эффективность.
По его словам, это касается разных направлений – и кадровой политики, и взаимодействия между государственными институтами, и чистоты того, как работают государственные структуры.
Например, на совещании со стражами порядка был доклад по выявлению и блокированию теневых схем на таможне. Вы видели в течение этих недель соответствующие следственные действия, задержание,
– объяснил президент.
Он добавил, что Служба безопасности Украины, Государственное бюро расследований, Офис Генерального прокурора имеют значительные результаты в защите Украины от работавших на государство-агрессора.
"Будут и ответные шаги СНБО, продолжающие нашу линию защиты государства. И вся эта деятельность – не только те или иные эпизоды и те или иные уголовные производства. Не только то, что касается определенных лиц. Но и то, что касается институтов", – подчеркнул глава государства.
По его словам, государство продолжит модернизацию самих институций, процессов в них и процедур. Ведь чистота в работе государственных структур должна гарантироваться не только тем, что зависит от самих людей, но тем, какой функционал прозрачности и подотчетности существует.
"И я хочу поблагодарить всех работников нашего сектора обороны и безопасности и всех правоохранителей, кто заботится о государстве, кто укрепляет государство своей работой и кто не только предлагает, как укрепить украинские институты, но и дает результат в таком укреплении", – заявил Зеленский.
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Глава государства поблагодарил защитников