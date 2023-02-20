Показатель, насколько Украина устойчива, – Зеленский обратился к украинцам в день визита Байдена

В Киев 20 февраля с визитом прибыл президент США Джозеф Байден. Вечером глава государства Владимир Зеленский записал традиционное обращение к украинцам.

Он отметил, что именно сейчас и именно в Украине решается судьба мирового порядка, основанного на правилах, на человечности, на предсказуемости, сообщает 24 Канал.

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Украина – важна для мира

Зеленский отметил, что сегодняшний день был символичным. 362-й день полномасштабной войны, а в украинскую свободную столицу прибыл с визитом мощный союзник – Президента Соединенных Штатов Америки Джозеф Байден. Лидеры обсудили будущее Украины, отношений, всей Европы и глобальной демократии.

Это показатель, насколько Украина устойчива. И насколько Украина важна для мира. Девятая годовщина самых страшных дней Майдана, годовщина начала российской агрессии против нашего государства, когда оставалось совсем немного времени до оккупации нашего Крыма,

– заметил президент.

По его словам, сейчас, через 9 лет после того, украинцы больше чем когда-либо уверены, что справедливость все же будет восстановлена.

"Государство-агрессор, которое последовательно шло к тому, чтобы стать государством-террористом, будет отвечать за свои преступления. Отвечать благодаря усилиям Украины и всем нашим партнерам, всему свободному миру, всем, кто сейчас помогает нам защищать нашу независимость, свободу и международный правопорядок", – заявил глава государства.

Он добавил, что Украина победит в этом историческом противостоянии.

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От украинцев зависит судьба мирового порядка

Когда Байден – тогда еще вице-президент – в декабре 2015 года обращался в Верховную Раду Украины, он подчеркнул очень важную вещь: надежды всех свободолюбивых людей по всему миру – с украинцами, потому что так многое зависит от успеха нашего хрупкого эксперимента с демократией.

Зависит для нашего государства, всей Европы – свободной и в мире. Для всего мира, где демократия находится под угрозой. Сейчас мы абсолютно уверены, что нет ничего, что могло бы поколебать нашу демократию. Ни один элемент украинской жизни уже не есть и никогда не будет хрупким,

– подчеркнул Зеленский.

Он подчеркнул, что крепость украинцев – это мощный вклад в крепость всех свободолюбивых наций в мире. Именно сейчас и именно в Украине решается судьба мирового порядка, основанного на правилах, человечности и предсказуемости.

"И сегодня мы с президентом Байденом говорили, в частности, о том, как уже в этом году сделать все для нашей совместной победы в войне, начатой Россией. Начата девять лет тому назад. Полномасштабная – с прошлого февраля", – отметил глава государства.

По его словам, следует сделать все, чтобы именно в этом году можно было:

поставить точку в российской агрессии,

дать волю временно оккупированным украинским территориям,

дать гарантии надежной безопасности как Украине, так и всем народам Европы, желающим жить свободно и в мире.

"Конкретные шаги для этого известны. Наши оборонные потребности для этого известны. Какие активные действия для этого нужны - действия, прежде всего, наших воинов на фронте – тоже хорошо известны нашим партнерам. Нужна только решительность. Сегодня я увидел такую решимость президента Байдена и Соединенных Штатов Америки", – заявил президент.

Он поблагодарил Байдена за его визит и за действительно полезные переговоры, фактически продолжившие разговор лидеров, который начался в Вашингтоне во время моего украинского лидера.

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Дипломатическая работа с США продолжится

Зеленский рассказал, что идет работа над поставкой дальнобойного оружия и других видов вооружения, которых раньше не было в пакетах поддержки.

"И я благодарю за очередной пакет, который точно усилит наших ребят на передовой. Благодарю также от имени всех украинцев всех американцев – обычных людей и лидеров общин и общин, членов Конгресса от обеих партий и всех членов команды Президента Байдена – за то, что наши отношения – между Украиной и Америкой – достигли исторически самого содержательного уровня», – отметил президент.

По его словам, Украину и США можно назвать настоящими союзниками, и это союзничество действительно укрепляет мир.

На этой неделе мы продолжим дипломатическую работу с представителями Соединенных Штатов. Будут и весомые события в отношениях с другими нашими партнерами как в Европе, так и по всему миру,

– заметил глава государства.

Он добавил, что прошел почти год полномасштабной войны и украинской несокрушимости, которая стала ответом на кремлевскую иллюзию о "3 днях на Киев".

"Год! И мы делаем действительно украинскую глобальную неделю. Сегодня же провел переговоры с прибывшей в Киев директором МВФ. Мне было очень приятно услышать положительную оценку устойчивости наших институтов, действенности и эффективности нашей страны в условиях такой жестокой и тотальной агрессии", – заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что бывают ситуации, когда даже в более простых условиях государства не выдерживают. Тем не менее Украина прошла страшные испытания и сохранила полную функциональность.

"Это еще одно достижение наших людей – всех, кто работает на государство. Достижение, которое стоит отметить именно сейчас – на днях, в канун годовщины вторжения. Украинцы способны на очень веские вещи, и каждый день мы видим новые доказательства этого", – подчеркнул глава государства. .

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Президент отметил украинских бойцов

Зеленский традиционно отметил украинских героев на передовой – тех, кто ежедневно демонстрирует чрезвычайную храбрость, невероятную стойкость и очень нужную результативность в уничтожении врага:

Президент поблагодарил за отвагу и меткость на Донетчине десантников 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады, пехотинцев 72-й и 110-й отдельных механизированных бригад, подразделений и сил поддержки этих бригад, а также пушкарей 55-й отдельной артиллерийской.

Бойцы 128-й отдельной горно-штурмовой бригады и 1-й артиллерийский дивизион 44-й отдельной артиллерийской бригады Зеленский поблагодарил за достойный ответ врага на атаки против Запорожья.

В свою очередь, воинов 66-й и 92-й отдельных механизированных бригад, 81-й отдельной аэромобильной бригады, 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады он поблагодарил за то, что они не только наносят врагу существенные потери на Луганщине, но и веру в движение к освобождению украинской земли.

"Слава всем, кто воюет за Украину! Спасибо всем, кто помогает! Светлая память каждому и каждой, кто отдал свою жизнь за свободу для Украины! Слава Украине!" – подытожил глава государства.