Він зазначив, що саме зараз і саме в Україні вирішується доля світового порядку, який заснований на правилах, на людяності, на передбачуваності, повідомляє 24 Канал.

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Президент розповів про візит Байдена

Зеленський зазначив, що сьогоднішній день був символічним. 362-й день повномасштабної війни, а до української вільної столиці прибув з візитом потужний союзник – Президента Сполучених Штатів Америки Джозеф Байден. Лідери обговорили майбутнє України, відносин, усієї Європи та глобальної демократії.

Це показник, наскільки Україна стійка. І наскільки Україна важлива для світу. Девʼята річниця найстрашніших днів Майдану, річниця початку російської агресії проти нашої держави, коли залишалося зовсім небагато часу до окупації нашого Криму,

– зауважив президент.

За його словами, зараз, через 9 років після того, українці більше ніж будь-коли впевнені, що справедливість усе ж таки буде відновлено.

"Держава-агресор, яка послідовно йшла до того, щоб стати державою-терористом, відповідатиме за свої злочини. Відповідатиме завдяки зусиллям України й усіх наших партнерів, усього вільного світу, усіх, хто зараз допомагає нам захищати нашу незалежність, свободу й міжнародний правопорядок", – заявив глава держави.