Схемы на десятки миллиардов, – Зеленский о решениях по игорному бизнесу, финансировавшему Россию

Силы обороны продолжают героически сдерживать нашествие российских захватчиков. Вечером 11 марта президент Владимир Зеленский записал традиционное обращение к украинцам.

Глава государства рассказал о новом украинском санкционном шаге против физических и юридических лиц, связанных с Россией. Соответствующий указ уже обнародовали, сообщает 24 Канал.

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Президент рассказал о вражеских обстрелах

Зеленский отметил, что сегодня хотел бы поддержать все те украинские города и общины, которые ежедневно, каждую ночь попадают под жестокие террористические удары России, в частности:

Херсонщина и Херсон, которому оккупант мстит за свой проигрыш;

Запорожье;

города Донетчины и Луганщины, которые Россия стремится просто сжечь;

Харьковщина и Харьков – только по Харькову и только с начала этого года – менее чем за 2 с половиной месяца – враг ударил уже более 40 ракетами;

Никополь, Марганец – Днепропетровщина;

Сумщина;

Черниговщина.

Ракеты и артиллерия, беспилотники и минометы – государство-зло использует разное оружие. Но с одной целью. С целью уничтожить жизнь и не оставить ничего человеческого. Руины, обломки, воронки от снарядов в земле – это автопортрет России, который она рисует там, где без России царит нормальная жизнь,

– подчеркнул глава государства.

Он добавил, что сегодня российские обстрелы Херсона унесли жизни людей, которые просто шли в магазин за продуктами. Погибли три украинца. Президент выразил свои соболезнования их родным.

"В Запорожье российская ракета ударила по объекту жизнеобеспечения города. В приграничных районах оккупант обстреливал села, чтобы запугать людей, чтобы прогнать людей. Но России там не будет. Она стала синонимом террора и станет примером поражения и справедливого наказания за этот террор. Наказания, которое Кремлю не остановить", – заявил президент.

Смотрите обращение Владимира Зеленского

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Зеленский поблагодарил военных

Президент поблагодарил бойцов ОСГВ "Север" за уничтожение ракеты и "Шахида" российских террористов.

"Бойцы нашей ПВО на Черниговщине, бойцы 2-го отдельного полка Нацгвардии на Сумщине – спасибо вам, ребята! Спасибо всем нашим бойцам на Юге, которые уничтожают склады, логистику и места расположения оккупантов! Каждая подорванная вражеская позиция – это спасенные украинские жизни," – заметил глава государства.

Кроме этого, он поблагодарил ОСГВ "Хортица" и особо отметил:

92-ю отдельную механизированную бригаду имени Ивана Сирко, 80-ю бригаду – украинских десантников, 5-ю отдельную штурмовую бригаду. Все они вместе с другими воинами защищают Бахмут.

54-ю отдельную механизированную бригаду имени гетмана Мазепы и 81-ю отдельную аэромобильную бригаду, действующие на Донбассе.

"Спасибо всем, кто помогает нашим подразделениям! Спасибо каждому и каждой, кто поддерживает наших гражданских людей в прифронтовых и приграничных районах! Спасибо всем, кто убеждает мир, что нужно именно сейчас проявить больше решимости", – подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что сейчас готовятся активные действия Украины против оккупанта, чтобы каждый выстрел по нашим позициям отозвался государству-террористу ответственностью.

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Украина подготовила новые санкционные решения

Зеленский отметил, что уже готов новый санкционный шаг Украины против физических и юридических лиц, связанных с государством-агрессором. Соответствующий указ уже был обнародован. Речь идет о более чем 280 компаниях и 120 людях, которые из-за схем с игорным бизнесом:

работали против Украины,

выводили средства из нашего государства,

финансировали разные российские комбинации.

Президент отметил, что это решение готовилось какое-то время – оно основательно проработано и закрывает схемы на десятки миллиардов.

"И это не последнее такое решение. Украина будет защищаться везде. И всеми цивилизованными средствами. Слава каждому и каждой, кто сейчас в бою за наше государство! Слава всем, кто помогает! Светлая память всем, чьи жизни унес российский террор!" – подытожил глава государства.